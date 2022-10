Die Aktie von Biontech rückt wieder in den Blick: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gab grünes Licht für den Covid-Impfstoffe von Biontech/Pfizer für Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren. Von Sonja Funke

Außerdem gab es erste positive Studiendaten zu den an die Omikron-Untervarianten angepassten Booster-Impfungen. Zudem schürt Biontech-Chef Ugur Sahin Hoffnung auf ein Durchbruch in der Krebsmedizin: Auf die Frage, wann Krebsimpfstoffe auf der Grundlage von mRNA einsatzbereit sein könnten, sagte er in einem BBC-Interview, diese könnten „vor 2030“ verfügbar sein.

Das Immunsystem könne auf dieselbe Art, wie ein mRNA-Covid-Impfstoff funktioniere, dazu gebracht werden, Krebszellen aufzuspüren und zu zerstören, sagte Biontech-Gründerin und Sahins Frau Türeci in dem Gespräch: „Als Wissenschaftler zögern wir immer, zu sagen, dass wir ein Heilmittel für Krebs haben werden", und fügte hinzu: „Wir haben eine Reihe von Durchbrüchen, und wir werden weiter daran arbeiten.“ Die intensive Entwicklung und schnelle Einführung der Covid-Impfung habe auch den Arzneimittelbehörden geholfen, die Zulassung der Impfstoffe zu erarbeiten. Das werde „definitiv auch unseren Krebsimpfstoff beschleunigen“, sagte sie.

Weitere Impfstoffe von Biontech in der Planung

Die Biontech-Gründer wollen Behandlungen für Darmkrebs, Melanome und andere Krebsarten zu entwickeln, stehen aber trotz aller Zuversicht noch vor großen Hürden: Krebszellen, aus denen sich Tumore zusammensetzen, können mit einer Vielzahl verschiedener Proteine besetzt sein, was es enorm erschwert, einen Impfstoff zu produzieren, der auf sämtliche Krebszellen , nicht aber auf gesundes Gewebe abzielt.

Für risikobewusste Anleger ist und bleibt Biontech ein vielversprechendes Investment. Selbst wenn die Covid-Pandemie abflacht, steht im Herbst und Winter eine neue Welle mit Auffrischungsimpfungen bevor. Und auch für die Zeit danach ist vorgesorgt: Denn selbst wenn es noch mehrere Jahre dauern sollte, bis klar ist, ob die Behandlungen von BioNTech tatsächlich die Hoffnung unzähliger Patienten erfüllt, dürften Börsianer selbst kleine Erfolgsmeldung auf dem Weg feiern und von dem zu erwartenden Hype profitieren.

Einschätzung zur Biontech-Aktie

Es besteht kein Zweifel daran, dass die mRNA-Impfstoffe gegen Covid äußerst erfolgreich sind und BioNTech, Pfizer und auch dem Wettbewerber Moderna Milliarden in die Kassen gespült haben. Klar ist auch, dass die Mainzer das Zeug dazu haben, ihre Position in der Gesundheitsindustrie zu untermauern. Die mRNA-Impftstoffe gegen Covid 19 sind erst der Anfang. Risikobewußte Anleger nutzen Kursrücksetzer. Kursziel für die BioNTech-Aktie: 210 Euro.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech