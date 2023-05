In den ersten drei Monaten des Jahres verbuchte BioNTech wegen rückläufiger Corona-Erkrankungen einen deutlichen Rückgang der Erlöse und des Gewinns. Dennoch reagiert die BioNTech-Aktie auf die vorgelegten Quartalszahlen mit einem Kurssprung. Der Ausblick auf die weitere Entwicklung überrascht viele Investoren.



Der Impfstoff-Hersteller BioNTech sieht 2023 als eine Art Übergangsjahr. So hatten es die Mainzer bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für 2022 Ende März beschrieben. Nach einem weiteren Milliardengewinn dank des Corona-Vakzins im vergangen Jahr zeigen die Erlöse damit mittlerweile eher nach unten.



Doch mit den am Montag vorgelegten Quartalszahlen überrascht der Mainzer Konzern. Der Umsatz lag nach Unternehmensangaben im ersten Quartal bei 1,27 Milliarden Euro nach 6,37 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Nettogewinn ging deutlich zurück – von 3,69 Milliarden auf 502 Millionen Euro. Die finanzielle Entwicklung im ersten Quartal liege damit in den Erwartungen des Managements, sagte Finanzvorstand Jens Holstein. Die Markterwartungen wurden hingegen übertroffen.

An der Börse kommen die Zahlen gut an. Die BioNTech-Aktie springt zeitweise um gut sechs Prozent auf 103,70 Euro nach oben. In der vergangenen Woche war die an der Nasdaq in den USA beheimate Aktie bis auf 96,62 Euro abgerutscht (siehe Chart). Das war der tiefste Stand seit April 2021, bevor die Aktie mit ihren Corona-Impfstoffen bis nahe 400 Euro explodierte.



TradingView.com Neun-Monats-Chart BioNTech (in Euro, Xetra)

Die große Corona-Pandemie ist zwar im Zaum, doch das Virus ist nicht ausgemerzt. Nun bereitet der Impfstoffhersteller für den Herbst einen weiterentwickelten Covid-19-Impfstoff vor. Es liefen die Vorbereitungen, um bei Bedarf einen Varianten-angepassten Impfstoff bereitzustellen, kündigte Vorstandschef Ugur Sahin an. Der Wirkstoff der nächsten Generation soll zudem vor einer schweren Covid-19-Erkrankung schützen.

Der BioNTech-Mitgründer rechnet künftig mit einer saisonalen Nachfrage nach Covid-19-Impfstoff. Die erwarteten Umsätze würden sich dadurch deutlich in die zweite Jahreshälfte verschieben.

Im Fokus steht bei BioNTech nun die Entwicklung neuer Produkte, vor allem für Therapien gegen Krebs. Es seien mehrere klinische Studien mit Zulassungspotenzial geplant, die in diesem und nächstem Jahr starten sollen. Auch werde am Aufbau einer Vertriebsorganisation für Onkologie-Produkte gearbeitet, kündigte das Unternehmen an. Auf die Verträge mit Regierungen der vergangenen Jahre dürften nun vor allem kommerzielle Bestellungen folgen.



BÖRSE ONLINE hält die Aktie von BioNTech längerfristig für kaufenswert. Nachdem ein kurzfristiger Abwärtstrend überwunden wurde, könnte nun nach monatelanger Talfahrt eine Bodenbildungs-Phase beginnen. Anleger benötigen jedoch Geduld: Bis zu einem neuen, nachhaltigen Aufwärtstrend wird es jedoch wohl noch dauern.

(Mit Material von dpa-AFX)



