Am Dienstag konnte die BioNTech-Aktie überraschend um fast sechs Prozent nach oben springen. Und das zunächst ohne einen genauen Anlass. Steckt hinter dem Aufschwung also nur heiße Luft? Nicht ganz.



In Coronazeiten gab es für Anleger kaum ein Vorbeikommen an der Aktie des Mainzer Unternehmens BioNTech. Die Firma war mit ihren Impfstoffen gegen die Krankheit in aller Munde und konnte durch den Erfolg Barmittelbestände aufbauen, von denen der Konzern heute noch profitiert. Für Anleger liegen Notierungen von bis zu 464 US-Dollar aber mittlerweile in weiter Ferne.

Viele Biotech-Player befinden nach der Pandemie in einem Transformationsprozess und verloren gerade im letzten Jahr einiges an Wert und Umsatz. Der in diesem Kontext zunächst überraschende Kurssprung von BioNTech am Dienstag auf ein Mehrjahreshoch bei um die 125 Euro ist aber gar keine so große Überraschung. Zwar bot die Aktie in dieser Woche nicht direkt einen Anlass für das Plus, Anleger beobachten bei dem Papier aber schon länger einen Aufwärtstrend.



BioNTech-Aktie schraubt am Comeback

Zwar beendete die Aktie von BioNTech das letzte Jahr bei der Kursentwicklung ohne große Veränderungen, seit August 2024 arbeitet sich die Aktie aber wieder kontinuierlich nach oben und konnte gegenüber ihres Mehrjahrestiefs schon wieder mehr als 80 Prozent an Wert zulegen. Kurzfristig befeuert das aktuelle Kaufinteresse eine Zunahme von Grippe- und Corona-Fällen in den USA den Aktienkurs. Zudem kam es in Louisiana zu einem Todesfall im Zusammenhang mit der Vogelgrippe. Die Ausbreitung solcher Krankheiten hatte schon im letzten Jahr zu Kursexplosionen bei Biotech-Unternehmen geführt, die für die Produktion von Impfstoffen bekannt sind.



Ein langfristiger Kurstreiber sind dagegen mögliche Krebs-Impfstoffe von BioNTech. Schon länger testen die Mainzer mRNA-Wirkstoffe gegen bestimmte Formen von Lungenkrebs. Bis zu einer Marktreife dürften noch einige Jahre ins Land ziehen, die ersten Testergebnisse sind aber vielversprechend und vor dem Jahr 2030 dürfte sich die Medizinlandschaft in diesem Bereich schon stark verändert haben. Ein Investment jetzt könnte sich perspektivisch lohnen, das Risiko liegt aber natürlich höher als womöglich in einem Jahr.



Stimmung bei Analysten dreht sich

Ein weiterer Grund, warum sich bei der BioNTech bald noch mehr bewegen könnte, sind die Analysteneinschätzungen an der Wall Street. Bei insgesamt 20 Einschätzungen raten aktuell 15 Experten zum Kauf und fünf zum Halten. Auffällig ist, dass in den vergangenen Monaten im Vergleich zum Sommer 2024 die Zahl der positiven Einschätzungen stark gestiegen ist, was auf einen Stimmungsumschwung schließen lässt.

Eine kommende Mega-Rallye sollte man deswegen natürlich noch nicht ausrufen, zumal das durchschnittliche Kursziel nur knapp über dem tatsächlichen Wert liegt. Ganz ohne Grund steigt die BioNTech-Aktie, die Sie dank ihrer Comeback-Aussichten übrigens ebenfalls im Reversal Index von BÖRSE ONLINE finden, aber nicht.



Lesen Sie auch: Nicht nur Novo Nordisk oder Eli Lilly: Gehören diese Pharma-Aktien unbedingt ins Depot?



Oder: Palantir-Aktie crasht nach Alarm von Morgan Stanley und Cathie Wood – Chance oder Finger weg?



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der geschäftsführende Chefredakteur, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.