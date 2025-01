Die Palantir-Aktie hat zwischen Montag und Dienstag knapp elf Prozent ihres Wertes eingebüßt, nachdem die Analysten von Morgan Stanley sowie die bekannte Investorin Cathie Wood Alarm geschlagen hatten. Doch stellt sich die Frage: Ergeben sich für Anleger jetzt einmalige Einstiegschancen, oder ist es höchste Zeit, bei der gehypten KI-Aktie auszusteigen?

Die Aktie von Palantir zählt neben Nvidia zu den am meisten gehypten Werten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Der Datenspezialist unterstützt Regierungen und Unternehmen dabei, aus ihren Daten Mehrwert zu schaffen, und ist zudem ein führender Akteur im Bereich Cybersicherheit.

Besonders vielversprechend ist die 2023 eingeführte Artificial Intelligence Plattform (AIP), die auf eine hohe Nachfrage trifft. Dieser Erfolg trieb den Aktienkurs im vergangenen Jahr um rund 370 Prozent in die Höhe. Doch kann die Börsen-Party weitergehen, oder sollten Anleger im neuen Jahr ihre Gewinne realisieren?

Die jüngste Entwicklung lässt aufhorchen: Zwischen dem 6. und 7. Januar verlor die Aktie an den deutschen Börsen knapp elf Prozent. Aber was steckt hinter diesem kräftigen Kursrückgang?

Palantir-Aktie verliert kräftig – das sind die Gründe

Die Aktie von Palantir verzeichnete innerhalb von nur zwei Tagen ein Minus von elf Prozent. Verantwortlich dafür könnten vor allem zwei Faktoren sein:

Cathie Wood verkauft in großem Stil: Die bekannte Investorin Cathie Wood verkaufte über ihre Firma ARK Invest Anteile von Palantir in Millionenhöhe.

Morgan Stanley warnt vor Überbewertung: Hinzu kommt eine neue Einstufung durch Morgan Stanley, die für Aufsehen sorgte. Laut einem Bericht von „Barron’s“ hat Analyst Sanjit Singh die Coverage der Palantir-Aktie mit einem Underweight-Rating aufgenommen und ein Kursziel von 60 US-Dollar ausgegeben. Das entspricht derzeit einem Abwärtsrisiko von gut 14 Prozent.

Zwar bewertete Morgan Stanley die Aktie bereits zuvor mit Underweight, hatte diese Einstufung im November jedoch aufgehoben. Analyst Singh räumte ein, dass Morgan Stanley „mehrere Faktoren unterschätzt“ habe, darunter die Auswirkungen der AIP. Dennoch erklärte er: „Wir erkennen die starke Umsetzung und Dynamik an, gehen jedoch davon aus, dass der Erfolg bereits vollständig im aktuellen Vielfachaufschlag eingepreist ist.“ Singh geht davon aus, dass sich die Geschäftsdynamik stabilisieren wird.

Palantir-Aktie: Skepsis der Analysten wächst

Auch andere Analysten scheinen skeptisch. Aktuell stufen acht die Aktie mit „Halten“ ein, sechs mit „Verkaufen“ und lediglich zwei empfehlen sie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45 US-Dollar, was einem Abwärtsrisiko von über 35 Prozent entspricht.

„Die Bewertung von Palantir ist nicht nachhaltig. Das Unternehmen wird mit extrem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnissen von 64,7 und einem erwarteten KGV von 203 gehandelt – weit über dem Branchendurchschnitt“, erklärt etwa Hataf Capital laut „Seeking Alpha“.

Optimistischer bleiben hingegen die Bank of America und Wedbush. Beide Häuser empfehlen weiterhin den Kauf der Aktie und setzen ein Kursziel von jeweils 75 US-Dollar. Dies würde allerdings nur einen begrenzten Anstieg von etwa sieben Prozent bedeuten.

Hohe Risiken und große Erwartungen bei der Palantir-Aktie

Das Fünf-Monats-Beta von Palantir liegt derzeit bei 2,7, was auf eine hohe Volatilität hinweist. Ein KGV von über 300 macht die Aktie zudem anfällig für eine Korrektur. Um den hohen Erwartungen an die KI-Technologie gerecht zu werden, muss Palantir in den kommenden Jahren sowohl mit soliden Geschäftszahlen als auch mit überzeugenden Wachstumsperspektiven punkten.

Ob die Aktie eine lohnende Investition bleibt oder ob der aktuelle Kursrückgang ein Warnsignal ist, wird davon abhängen, ob Palantir den Hype um das Thema Künstliche Intelligenz nachhaltig mit Taten untermauern kann.

Lesen Sie auch: Nvidia, Palantir, oder ...? Diese Tech Aktie könnte 2025 am meisten durch die Decke gehen

Oder: Besser als der MSCI World? Warum das der beste ETF sein könnte, den Sie 2025 kaufen können