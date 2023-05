Wie schon vor drei Jahren kommen nun wieder schlechte Nachrichten aus China, doch sehr gute für die Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna. Sind hier bald wieder Kurse wie zu Hochzeiten von Corona möglich?

Seit über einem Jahr ist die Pandemie auf der ganzen Welt vorbei und selbst in Deutschland sind inzwischen eigentlich alle Beschränkungen fallen gelassen worden. Allerdings scheint der Frieden um das Ende von Corona kein dauerhafter gewesen zu sein, denn es gibt miserable Nachrichten aus China. Diese sind aber auf der anderen Seite exzellent für die Aktien von BioNTech und Moderna.

Diese Horrornachricht lässt beide Aktien zweistellig ansteigen

Wie Bloomberg unter Berufung auf den Epidemiologen Zhong Nanshan berichtet, könnte die neue Corona-Variante XBB (ein Ableger von Omicron) schon Ende Juni im Reich der Mitte zu Infektionszahlen von 65 Millionen Menschen pro Woche führen.

Von einer globalen Ausbreitung ist hier noch nicht die Rede, vor allem da nicht klar ist, wie sich die Booster-Shots von BioNTech und Co gegen das Virus erweisen können.

BioNTech und Moderna steigen zweistellig

Trotzdem legten die Aktien von BioNTech und Moderna am Dienstag während der amerikanischen Handelszeiten zweistellig zu. Hier steht vor allem die Hoffnung auf den Verkauf neuer Impfstoffe im Raum, die den Unternehmen in den vergangenen Jahren so viel Geld eingebracht haben.

Doch ist hier nach +10 Prozent bei den beiden Aktien vielleicht noch mehr möglich? Immerhin sind beide Titel weit mehr als 50 Prozent von ihren Höchstständen entfernt.

Jetzt bei BioNTech und Moderna einsteigen?

Sollte es grundsätzlich zu einer neuen Pandemie kommen - was aktuell als sehr unwahrscheinlich bezeichnet werden dürfte - dann kann dies natürlich wieder zu einem Hype um die Impfstoffhersteller führen und Ihnen neues Geld in die Kassen spülen.

Aber allein schon die aktuelle Lage in China könnte für BioNTech & Co. zu einem sehr lukrativen Geschäft werden, insofern die chinesische Regierung diesmal auf die ausländischen Präparate zurückgreift.

Wegen dieser neuen Chancen und der interessanten Pipeline des Unternehmens empfiehlt BÖRSE ONLINE das Papier deswegen weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 180 Euro. Anleger sollten aber den empfohlenen Stopp bei 85 Euro beachten.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Moderna Inc