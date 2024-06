Diese vier Aktien haben zuletzt ordentlich eingebüßt. Doch die bekannte Investorin Cathie Wood scheint das als geniale Einstiegschance zu sehen und kauft nach – teilweise winken Kurschancen von bis zu 100 Prozent.

Scheinen das jetzt geniale Einstiegschancen zu sein? Bei vier Aktien, die seit Jahresanfang ordentlich einbüßten, hat die bekannte Investorin Cathie Wood nämlich zugeschlagen. Das Besondere: Laut Analysten-Konsens bieten diese Kandidaten teilweise Kurschancen von rund 100 Prozent.

Cathie Woods Investments gelten als nicht ganz unumstritten. Denn mit ihrer Firma ARK Invest konzentriert sie sich vor allem auf wachstumsstarke Nischen-Unternehmen, die häufig noch nicht profitabel sind. Daher sind ihre Investments mit einem hohen Risiko verbunden und ARK musste in der Vergangenheit bereits herbe Verluste einfahren.

Fest steht allerdings auch: Wenn sich jemand mit Innovationen auskennt, dann sind es Cathie Wood und ihr Team. Sie recherchieren und analysieren die Unternehmen genau. Und da der Fokus auf disruptiver Innovation liegt, suchen sie nach Unternehmen, die ihr Potenzial vor allem in der Zukunft erst richtig entfalten werden. Wenn Sie also wirklich von Anfang an bei einer revolutionären Aktie dabei sein wollen, überschaubare Einsätze tätigen und etwas Risiko verkraften können, können sich beim Blick auf das Portfolio von Wood spannende Aktienkandidaten finden.

Bei diesen 4 gecrashten Kandidaten schlug Cathie Wood gerade zu

So zeigt etwa ein Blick auf den von ihr gemanagten aktiven ARK Innovation ETF, der als Flaggschiff der Firma gilt: Erst am 25. Juni schlug Wood bei gleich vier Aktien zu, die bereits herbe Kursverluste hinter sich haben aber laut Analysten-Konsens jetzt hohe Kurschancen bieten können. Dazu zählt etwa das Cloud-Computing-Unternehmen PagerDuty, das seinen Fokus Vorfälle in IT-Bereichen wie Störungen oder Ausfälle legt. Wood schlug bereits das ganze Jahr über bei den Aktien zu und kaufte allein im Juni sechs Mal nach. Seit dem Börsengang 2019 liegt die Aktie allerdings über 40 Prozent im Minus. Dennoch: Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf und sieht mit einem Kursziel von 26 US-Dollar Kurschancen von 17 Prozent. PagerDuty könnte es mit einem Gewinn je Aktie von 0,69 US-Dollar dieses Geschäftsjahr erstmalig schaffen, unter dem Strich profitabel zu werden und weist außerdem ein stetiges Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich auf.

Ebenfalls schlägt Wood bereits das ganze Jahr über bei der Roku-Aktie zu und kaufte jüngst im Juni wieder über 80.000 Aktien. Im ARK Innovation ETF nimmt Roku sogar die drittgrößte Position ein. Das hat seinen Grund: Denn Wood und ihr Team sehen für Roku Kurschancen von fast 1000%. Das Streaming-Unternehmen muss sich um Konkurrenten wie Disney oder Netflix keine Sorgen machen. Denn die von Roku entwickelte Plattform vereint verschiedene Streaming-Dienste auf übersichtliche Weise und bietet zudem passende Hardware wie Smart TVs und Streaming-Sticks an. Dennoch hat Roku derzeit mit Herausforderungen zu kämpfen. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um rund 35 Prozent gefallen. Cathie Wood von ARK Invest bleibt dennoch optimistisch. In einer unveränderten Notiz aus 2022 prognostiziert sie bis 2026 ein Kursziel von 605 US-Dollar im Basisszenario – das entspricht einer potenziellen Kurschance von fast 1000 Prozent. Die Mehrheit der Analysten scheint allerdings weniger optimistisch und rät zum Halten. Ein Kursziel von 74 US-Dollar würde eine Kurschance von 30 Prozent bieten.

Ebenfalls kaufte Wood im Juni Aktien vom Biotech-Unternehmen 10X Genomics. Das Unternehmen setzt den Fokus auf Gensequenzierungstechnologien. Seit Jahresanfang ist die Aktie um 65 Prozent gefallen. Dennoch rät die Mehrheit zum Kaufen und sieht mit einer Kurschance von 40 US-Dollar eine Kurschance von 105 Prozent. Profitabel ist das Unternehmen allerdings unter dem Strich noch nicht und sollte es auch dieses Geschäftsjahr nicht werden.

Schließlich schlug Wood auch noch beim Gaming-Unternehmen Roblox zu. Die Aktie ist für Anleger in Deutschland allerdings nur schwer handelbar. Seit Jahresanfang liegt sie rund 15 Prozent im Minus. Dennoch rät die Mehrheit der Analysten zum Kaufen und sieht mit 41 US-Dollar eine Kurschance von zwölf Prozent.

