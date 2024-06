Die legendäre Investorin Cathie Wood hat mal wieder zugeschlagen. Und das nicht bei irgendeiner Aktie, sondern bei einer, für die sie Kurschancen von über 1000 Prozent für möglich hält. Das steckt dahinter.

Sie hat es wieder getan: Die bekannte Investorin Cathie Wood (68) hat am 20. Juni bei einer ganz bestimmten Aktie zugeschlagen. Das Besondere: Für diese sieht sie Kurschancen von über 1000 Prozent.

Dabei handelt es sich um das Streaming-Unternehmen Roku. Cathie Wood hat bereits mehrfach in diesem Jahr bei der Aktie zugeschlagen. Nun zeigen aktuelle Trades, dass Wood am 20. Juni fast 31.000 Aktien für ihren aktiv gemanagten Flaggschiff ETF, dem ARK Innovation ETF, hinzugekauft hat. Roku nimmt dort die drittgrößte Position ein mit einer Gewichtung von fast acht Prozent.

Doch was steckt hinter den Käufen und was stimmt Wood so optimistisch, dass die Roku-Aktie über 1000 Prozent steigen könnte?

Darum ist Cathie Wood so bullisch für die Roku-Aktie

Wenn sich jemand mit wachstumsstarken Aktien, die ihr Potenzial erst noch entfalten werden, auskennt, dann ist es Cathie Wood. Denn sie und ihr Team von ARK Invest setzen den Fokus auf disruptive Innovation. Das gestaltet ihre Investments als äußerst riskant und Wood musste bereits herbe Verluste verkraften. Dennoch bewies sie in der Vergangenheit auch schon häufig das richtige Gespür, wenn es um die Aktien von morgen ging.

Roku ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf Streaming spezialisiert hat. Trotz der starken Konkurrenz durch Unternehmen wie Disney und Netflix braucht sich Roku keine Sorgen zu machen. Denn Roku hat eine Plattform entwickelt, die verschiedene Streaming-Dienste übersichtlich vereint. Zusätzlich bietet das Unternehmen passende Hardware wie Smart TVs und Streaming-Sticks an.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang allerdings fast 40 Prozent im Minus. Das lag zum einen an der Ankündigung von Branchengigant Walmart, den Smart-TV-Spezialisten Vizio übernehmen zu wollen. Ein großer Anteil der Geräte von Roku wird von Walmart verkauft. Auch waren die Ergebnisse des vierten Quartals enttäuschend. Die Bruttomarge im wichtigen Plattformgeschäft sank von 56 Prozent im Vorjahr auf 52 Prozent. Roku beschrieb die Erholung des Werbemarkts als "ungleichmäßig". Und Werbung ist nun mal eine wichtige Einkommensquelle für das Unternehmen. Außerdem beeinträchtigt die mangelnde Profitabilität das Unternehmen: Zwar schaffte es Roku 2021 zu Corona-Zeiten, kurzzeitig profitabel zu werden. Seitdem schreibt das Unternehmen aber wieder Verluste.

Mehr zur Roku-Aktie finden Sie hier

Cathie Wood sieht über 1000% Kurschance – sollten Sie zuschlagen?

Wer jedoch optimistisch ist, ist Cathie Wood. In einer Notiz von 2022, die bis heute aktuell zu sein scheint da es keine Aktualisierung gibt, rechnet ARK Invest im Basis-Szenario bis 2026 mit einem Kursziel von 605 US-Dollar. Das würde aktuell einer Kurschance von rund 1000 Prozent entsprechen. Im Bullen-Szenario würde sogar ein Kursziel von 1.493 US-Dollar winken – über 2.600 Prozent Kurschance. Und selbst im Bären-Szenario mit 100 US-Dollar könnte sich der Kurs um über 80 Prozent steigern.

Immerhin: Die Ergebnisse des ersten Quartals waren ermutigend. Der Umsatz von Roku stieg um 19 Prozent, und das Unternehmen erzielte ein positives Non-GAAP-Ergebnis von 41 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Im Vorjahr verzeichnete Roku noch einen Verlust von 69 Millionen US-Dollar, berichtete „The Motley Fool“. Roku sei zudem die größte Streaming-Vertriebsplattform in Nordamerika und hat weiterhin Wachstumschancen vor sich. So soll der weltweite Video Streaming-Markt laut Fortune Business Insights bis 2032 jedes Jahr im Schnitt 17,82 Prozent wachsen.

Für das Gesamtjahr erwarten Analysten einen Umsatzanstieg von 12,6 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie soll allerdings mit minus 1,8 US-Dollar weiterhin negativ bleiben.

Die Aktie liegt derzeit fast 90 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Dass die Aktie aufgrund der Marktstellung und der Wachtumsaussichten von Roku also das Potenzial hat, wieder zuzulegen und nicht weiterhin zu fallen, ist im Bereich des Möglichen und wäre daher nun tatsächlich eine günstige Einstiegschance, die Anleger nutzen könnten. Mit einer Stabilisierung der Wirtschaft würde sich auch der Werbemarkt verbessern, was der Aktie zugutekäme. Nichts desto trotz ist die Aktie mit einem Beta von 1,92 deutlich riskanter als der Markt. Die Kursziele von ARK Invest erscheinen aufgrund fehlender deutlicher Katalysatoren aber zu ambitioniert.

