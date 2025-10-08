Roku
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H T
WKN A2DW4X
ISIN US77543R1023
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Roku
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,25
|5,56
|4,74
|4,11
|3,48
|Nettogewinn (Mrd)
|0,57
|0,37
|0,09
|-0,13
|-0,71
|Gewinn/Aktie
|3,59
|2,43
|0,60
|-0,89
|-5,01
|Dividende/Aktie
|-
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|Rendite (%)
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|KGV
|39,35
|59,46
|180,82
|-
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|KUV
|3,61
|3,94
|2,93
|2,31
|3,32
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Roku, Inc. ist eigenen Angaben zufolge die führende TV-Streaming-Plattform in den USA, Kanada und Mexiko. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Geräten an, die TV-Streaming für Verbraucher zugänglich macht. Das Gerätesegment erzielt Einnahmen aus dem Verkauf von Roku-Streaming-Playern, Fernsehern der Marke Roku, Smart-Home-Produkten und -Dienstleistungen, Audioprodukten und zugehörigem Zubehör. Roku-TV-Modelle sind Fernseher, die von Roku-TV-Partnern hergestellt und verkauft werden. Dabei handelt es sich um OEMs, welche die Roku TV OS lizenzieren und die Roku Smart-TV-Referenzdesigns nutzen.
Offizielle Webseite: https://www.roku.com