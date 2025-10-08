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Roku

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WKN A2DW4X
ISIN US77543R1023
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,25 5,56 4,74 4,11 3,48
    Nettogewinn (Mrd) 0,57 0,37 0,09 -0,13 -0,71
    Gewinn/Aktie 3,59 2,43 0,60 -0,89 -5,01
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 39,35 59,46 180,82 - -
    KUV 3,61 3,94 2,93 2,31 3,32

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Roku, Inc. ist eigenen Angaben zufolge die führende TV-Streaming-Plattform in den USA, Kanada und Mexiko. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Geräten an, die TV-Streaming für Verbraucher zugänglich macht. Das Gerätesegment erzielt Einnahmen aus dem Verkauf von Roku-Streaming-Playern, Fernsehern der Marke Roku, Smart-Home-Produkten und -Dienstleistungen, Audioprodukten und zugehörigem Zubehör. Roku-TV-Modelle sind Fernseher, die von Roku-TV-Partnern hergestellt und verkauft werden. Dabei handelt es sich um OEMs, welche die Roku TV OS lizenzieren und die Roku Smart-TV-Referenzdesigns nutzen.

    Offizielle Webseite: https://www.roku.com

    Aktionärsverteilung