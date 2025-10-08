Unternehmensprofil

Die Roku, Inc. ist eigenen Angaben zufolge die führende TV-Streaming-Plattform in den USA, Kanada und Mexiko. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Geräten an, die TV-Streaming für Verbraucher zugänglich macht. Das Gerätesegment erzielt Einnahmen aus dem Verkauf von Roku-Streaming-Playern, Fernsehern der Marke Roku, Smart-Home-Produkten und -Dienstleistungen, Audioprodukten und zugehörigem Zubehör. Roku-TV-Modelle sind Fernseher, die von Roku-TV-Partnern hergestellt und verkauft werden. Dabei handelt es sich um OEMs, welche die Roku TV OS lizenzieren und die Roku Smart-TV-Referenzdesigns nutzen.

Offizielle Webseite: https://www.roku.com