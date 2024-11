Die US-Wahl hält die Börsen aktuell in Atem – doch diese beiden Aktien könnten laut Morgan Stanley ganz unabhängig vom Wahlausgang durchstarten. Das steckt dahinter.

Die ganze Welt konzentriert sich auf die anstehenden US-Wahlen. Wer macht das Rennen? Kamala Harris oder Donald Trump? Auch die Börsianer verfolgen die Wahl gebannt, denn je nach Ergebnis könnte sich dies für einige Aktien positiv, für andere jedoch negativ auswirken.

Die gute Nachricht: Wie das Finanzportal „TipRanks“ berichtet, haben die Analysten von Morgan Stanley zwei Strong-Buy-Aktien identifiziert, die unabhängig vom Ausgang der Wahl enormes Potenzial bieten. Denn sie versprechen in den kommenden Jahren hohes Wachstum. Doch was steckt dahinter?

Der erste Kandidat ist Tenaya Therapeutics. Dieses biopharmazeutische Unternehmen entwickelt neue Therapeutika gegen Herzkrankheiten, ein Milliardenmarkt. Tatsächlich gelten Herzkrankheiten als häufigste Todesursache weltweit bei Erwachsenen. Das Unternehmen ist erst seit 2021 an der Börse und hat seitdem 90 Prozent an Wert verloren. Doch einiges spricht dafür, dass die Aktie zukünftig steigen könnte.

Tenaya forscht derzeit an zwei Arzneimittelkandidaten, TN-201 und TN-401. Der erste Kandidat wird bereits in einer klinischen Studie am Menschen getestet, und die Daten dazu werden voraussichtlich im Dezember veröffentlicht. Laut Analyst Michael Ulz könnten diese Zwischendaten ein „wichtiger Katalysator“ sein. „Wir sehen ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis bei den ersten Daten, was zu einer frühzeitigen Risikominderung führen könnte, gefolgt von robusteren Daten im Jahr 2025.“ Und: „Wir glauben, dass die Anleger die Daten als positiv und vielversprechend ansehen würden…“ Morgan Stanley stuft die Aktie mit einer Strong-Buy-Empfehlung ein und setzt das Kursziel auf 15 US-Dollar – das würde aktuell einem Kursanstieg von über 500 Prozent entsprechen. Noch optimistischer ist die Mehrheit der Analysten: Ihr Kursziel liegt bei beeindruckenden 20 US-Dollar, was einem Anstieg von derzeit fast 1.000 Prozent entspräche.

Der zweite Kandidat ist das Biotech-Unternehmen Royalty Pharma, das Eigentumsrechte an biopharmazeutischen Produkten erwirbt und an Lizenzgebühren verdient. Laut TipRanks besitzt das Unternehmen aktuell Rechte an über 35 zugelassenen Produkten sowie an 17 weiteren Medikamentenkandidaten, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Analyst Terence Flynn erklärt laut TipRanks: „RPRX hat eine der höchsten Umsatzwachstumsraten in unserer Berichterstattung und wird mit einem Abschlag gehandelt. Unserer Ansicht nach verdient das Wachstumsprofil und das diversifizierte Portfolio des Unternehmens mindestens ein Inline-Multiple und daher unser Overweight-Rating.“ Ein Kursziel von 51 US-Dollar bietet hier eine Aufwärtschance von rund 20 Prozent. Noch optimistischer ist auch hier die Mehrheit der Analysten: Mit einem Kursziel von 65 US-Dollar sehen sie eine Kurschance von rund 64 Prozent.

