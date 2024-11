Einfach genial: Dieser ETF profitiert an so gut wie allen Wachstumsbereichen der Tech-Welt mit. Denn diese können auf die Produkte und Dienstleistungen der darin enthaltenen Unternehmen einfach nicht verzichten.

So faszinierend die technologische Entwicklung auch ist, sie bringt leider auch wachsende Bedrohungen durch Cyberkriminalität mit sich.

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gibt es viele Sparmöglichkeiten für Unternehmen – Cybersicherheit gehört jedoch nicht dazu. Die potenziellen Schäden sind schlicht zu groß. Besonders der rasante Fortschritt bei der künstlichen Intelligenz vergrößert die Risiken erheblich, was durchdachte Sicherheitslösungen unverzichtbar macht.

Für Tech-Investoren bietet Cyber-Security daher eine glänzende Gelegenheit: Der Markt wächst mit jedem technologischen Sprung, entwickelt sich stetig weiter und punktet zudem mit seiner enormen Bedeutung und vergleichsweise hohen Stabilität.

Mit diesem genialen ETF allen Tech-Anlegern einen Schritt voraus sein

Die wichtigsten Akteure sind im First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF zusammengefasst. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Schwerpunkte in der Cybersecurity-Landschaft, von Netzwerksicherheit bis hin zu Cloud-Sicherheitslösungen und zur Bedrohungserkennung in Echtzeit.

Palo Alto Networks aus Kalifornien ist ein IT-Sicherheitsunternehmen, das mit Next-Generation-Firewalls mehrere Sicherheitstechnologien in einer einzigen Plattform bietet. Dank zahlreicher Innovationen und strategischer Akquisitionen ist Palo Alto eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit. Weitere Top-Positionen im ETF sind Infosys, Broadcom, Cisco, Crowdstrike, Fortinet, Check Point Software, Cyberark, Zscaler und Cloudflare. Infosys zum Beispiel ist ein indischer IT-Dienstleister für digitale Services. Auch in diesem Sektor kommt künstliche Intelligenz stark zum Einsatz. Auf der „guten“ wie auf der „bösen“ Seite. Bedeutet, auch Kriminelle nutzen die KI, indem sie sie zum Beispiel Personen simulieren lassen — wo etwa der Chef per Video seinen Mitarbeiter auffordert, Geld zu überweisen oder Informationen preiszugeben.

Der Markt für Cybersecurity hat bereits in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet. Für die kommenden Jahre, bedingt durch den zunehmender Bedarf an Sicherheit, schätzen Experten das Wachstum des Sektors auf zehn bis 15 Prozent pro Jahr. Davon dürfte der Cybersecurity-ETF profitieren.

