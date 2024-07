Diese sieben spannenden Aktien gehen in der kommenden Woche Ex-Dividende und bieten Anlegern eine Ausschüttungsrendite von bis zu 12,3 Prozent. Ist es jetzt an der Zeit bei diesen Titeln zuzuschlagen, bevor die Ausschüttung am eigenen Verrechnungskonto vorbeiwandert?

In der kommenden Woche gehen diese sieben spannenden Aktien Ex-Dividende und zahlen anschließend hohe Ausschüttungen an Anleger. Die Besonderheit: Nur derjenige, der die Aktien an besagtem Ex-Dividendentag hält, hat auch einen Anspruch auf die jeweilige Auszahlung.

Dementsprechend heißt es jetzt für Anleger schnell sein, wenn Sie sich noch diese spannenden Aktien vor der Festlegung des Auszahlungsanspruchs sichern wollen.

Bis zu 12,3% Dividendenrendite in der kommenden Woche sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





Klepierre – Ex-Dividende: 09.07.2024 – Dividendenrendite: 7,0 Prozent

Newtek – Ex-Dividende: 09.07.2024 – Dividendenrendite: 5,3 Prozent

Kite Realty – Ex-Dividende: 09.07.2024 – Dividendenrendite: 4,5 Prozent

FAT Brands – Ex-Dividende: 10.07.2024 – Dividendenrendite: 12,3 Prozent



Verizon – Ex-Dividende: 10.07.2024 – Dividendenrendite: 6,8 Prozent

AT&T – Ex-Dividende: 10.07.2024 – Dividendenrendite: 5,9 Prozent

General Mills – Ex-Dividende: 10.07.2024 – Dividendenrendite: 3,8 Prozent





Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Verizon

Der Telekommunikationskonzern Verizon bietet nicht nur stabile Cashflows auf Basis eines sicheren und gut prognostizierbaren Geschäfts, sondern darüber hinaus eine Dividendenrendite von 6,8 Prozent. Gerade in unsicheren Zeiten kann der Value-Wert für Anleger interessant sein.

Dividendenaktie: FAT Brands

Die höchste Dividendenrendite in der kommenden Woche bietet mit 12,2 Prozent die Aktie von FAT Brands. Dabei handelt es sich um einen Betreiber von Fastfood-Ketten, dem immer wieder nachgesagt wird, er müsse bald die Dividende kürzen. Bisher hat sich hier allerdings bewiesen: Totgesagte leben länger.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dividendenaktie: General Mills

Zwar kein klassischer Hochdividendenwert, sondern ein solider und verlässlicher Zahler ist die Aktie von General Mills. Der Basiskonsumgüterwert hat zwar mit Schulden und den Auswirkungen der Abnehmspritzen zu kämpfen, doch die Bewertung ist mit KGV 13 und einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent entsprechend niedrig.

