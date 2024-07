Seit Mitte 2017 veröffentlicht die Deutsche Bank jedes Jahr die sogenannte Fresh Money-List, auf der sich für das aktuelle dritte Quartal 2024 36 vielversprechende Aktientipps für Anleger finden. Diese Papiere sind dabei.

Warum ist die sogenannte Fresh Money List der Deutschen Bank für Anleger interessant? Ein Grund könnte sein, dass die von dem Konzern empfohlenen Aktien gemeinsam seit der Listeneinführung im dritten Quartal 2017 eine Rendite von 170 Prozent erwirtschaften konnten. Zum Vergleich: Der amerikanische Index S&P 500 legte laut Angaben der Deutschen Bank im gleichen Zeitraum „nur“ 160 Prozent zu.

Bei der Liste handelt es sich also auch für Anleger um ein möglicherweise sinnvolles Instrument, um Trends an den Börsen zu erkennen. Zumal die Liste auch immer wieder angepasst wird und für das dritte Quartal ganze 17 Neuzugänge wie unter anderem die Aktie von Adobe verzeichnen konnte. Insgesamt kommt die Fresh Money List auf 36 Titel, die in ihre jeweiligen Branchen aufgeteilt wurden.

Die meisten Aktien der Fresh Money List kommen aus dieser Branche

Insgesamt neun der gelisteten Aktien stammen von Unternehmen aus der Finanzbranche wie KKR & Co. oder S&P Global, danach folgt die Technologiebranche mit acht Vertretern. Unter anderem sind Adobe, Amazon und Marvell dabei. An dritter Stelle stehen Konsumtitel wie Birkenstock oder die Schnellrestaurantkette Chipotle.

Die Fresh Money List der Deutschen Bank in der Übersicht

Eine vollständige Liste der Aktientipps mit Kurszielen und der Aufteilung in die jeweiligen Branchen finden Sie hier:

Konsumaktien:

Birkenstock - Kursziel: 70 US-Dollar

Caesars Entertainment - Kursziel: 58 US-Dollar

Chipotle - Kursziel: 72 US-Dollar

Freshpet - Kursziel: 150 US-Dollar

Grocery Outlet - Kursziel: 29 US-Dollar

Life Time Group - Kursziel: 25 US-Dollar

US Foods - Kursziel: 72 US-Dollar





Finanzwesen:

Arch Capital – Kursziel: 120 US-Dollar

Bill - Kursziel: 75 US-Dollar

Corpay - Kursziel: 330 US-Dollar

KKR & Co. - Kursziel: 129 US-Dollar

PNC - Kursziel: 180 US-Dollar

Sabra Health Care REIT - Kursziel: 21 US-Dollar

Charles Schwab - Kursziel: 81 US-Dollar

S&P Global - Kursziel: 520 US-Dollar

Synchrony Financial - Kursziel: 58 US-Dollar





Gesundheitswesen:

Edwards Lifesciences - Kursziel: 103 US-Dollar

ICON - Kursziel: 370 US-Dollar

Merck & Co. - Kursziel: 140 US-Dollar

Repligen - Kursziel: 155 US-Dollar

Tenet Healthcare - Kursziel: 155 US-Dollar

The Cigna Group - Kursziel: 370 US-Dollar





Industrie:

Carpenter Technology - Kursziel: 144 US-Dollar

Delta Air Lines - Kursziel: 47.44 US-Dollar

Emerson Electric - Kursziel: 138 US-Dollar

First Solar - Kursziel: 280 US-Dollar

International Flavors & Fragrances - Kursziel: 110 US-Dollar

Rocket Lab - Kursziel: 10 US-Dollar





Technologie, Medien und Telekommunikation:

Adobe - Kursziel: 650 US-Dollar

Amazon - Kursziel: 210 US-Dollar

AT&T - Kursziel: 26 US-Dollar

Entegris - Kursziel: 160 US-Dollar

EverCommerce - Kursziel: 12 US-Dollar

Five9 - Kursziel: 65 US-Dollar

Marvell - Kursziel: 90 US-Dollar

Uber Technologies - Kursziel: 95 US-Dollar

Hinweis: Manche der aufgelisteten Papiere können nicht an deutschen Börsen gekauft werden und ein Handel kann mit zusätzlichen Gebühren verbunden sein.





