Sie wollen hohe Dividenden kassieren und das möglichst bald? Das geht mit diesen sieben Dividendenaktien, die bald ihren Ex-Tag haben und satte Ausschüttungen an Anleger zahlen werden. Doch wer etwas davon haben will, der muss schnell sein.

Mit dem Monatswechsel von März auf April nimmt die Dividendensaison immer weiter Fahrt auf und eine zunehmende Zahl von Aktien geht Ex-Dividende. Das bedeutet, dass Anleger mit den richtigen Papieren im Portfolio bald satte Ausschüttungen vereinnahmen können.

Besonders sieben Aktien kurz vor ihrem Ex-Tag in der aktuellen Woche könnten jetzt interessant sein.

Bis zu 14,1% Dividendenrendite mit diesen 7 Aktien kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

AGNC Investment – Ex-Dividende: 31.03.2025 – Dividendenrendite: 14,1 Prozent

Cardinal Energy – Ex-Dividende: 31.03.2025 – Dividendenrendite: 10,9 Prozent

Bank of Nova Scotia – Ex-Dividende: 01.04.2025 – Dividendenrendite: 6,1 Prozent

Realty Income – Ex-Dividende: 01.04.2025 – Dividendenrendite: 5,7 Prozent

Bradesco – Ex-Dividende: 02.04.2025 – Dividendenrendite: 8,9 Prozent

Phoenix – Ex-Dividende: 03.04.2025 – Dividendenrendite: 9,1 Prozent

Two Harbors – Ex-Dividende: 04.04.2025 – Dividendenrendite: 13,1 Prozent

Auf die folgenden Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: AGNC Invest

Spannend ist beispielsweise der Finanzwert AGNC Invest, der in Hypotheken mit Bescherungen im amerikanischen Immobilienmarkt investiert. Durch die hohe Fremdkapitalquote kann das Unternehmen übrigens seine Ausschüttungen auf diesem Niveau halten.

Dividendenaktie: Realty Income

Der REIT Realty Income ist besonders bei ausschüttungsorientierten Anlegern beliebt. Denn hierbei handelt es sich um einen Dividendenaristokraten, der aus seinem Immobilienportfolio stabile Ausschüttungen zahlt. Dementsprechend kann sich hier ein Blick lohnen, nachdem das Unternehmen die Krise im Sektor enorm gut überstanden hat.

Dividendenaktie: Cardinal Energy

Öl und Gas wird in den kommenden Jahren wohl nicht aus dem Energiemix verschwinden und womöglich sogar noch stärker nachgefragt werden. Dies ergibt ein attraktives Umfeld für den Energiekonzern Cardinal Energy.

