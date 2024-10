Diese sieben Aktien gehen in der laufenden Woche Ex-Dividende und bieten attraktive Ausschüttungsrendite von bis zu 16,5 Prozent. Doch wer etwas vom Kuchen abhaben will, der muss schnell sein.

Wer hohe Dividenden kassieren möchte, der kann in der laufenden Woche den Weg dafür ebnen, denn einige spannende Hochdividendenaktien gehen in den kommenden Tagen Ex-Dividende. Wer die Papiere zu dem jeweiligen Datum hält, hat dann Anspruch auf eine attraktive Ausschüttung.

Bis zu 16,5% Dividendenrendite mit diesen 7 Aktien

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

CVS Health – Ex-Dividende: 21.10.2024 – Dividendenrendite: 4,1 Prozent

Gladstone Capital – Ex-Dividende: 22.10.2024 – Dividendenrendite: 7,9 Prozent

Gladstone Land – Ex-Dividende: 22.10.2024 – Dividendenrendite: 4,1 Prozent

LTC Properties – Ex-Dividende: 23.10.2024 – Dividendenrendite: 6,3 Prozent

Antero Midstream – Ex-Dividende: 23.10.2024 – Dividendenrendite: 5,8 Prozent

Serica – Ex-Dividende: 24.10.2024 – Dividendenrendite: 16,5 Prozent

Sino Land – Ex-Dividende: 25.10.2024 – Dividendenrendite: 9,6 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Gladstone Capital

7,9 Prozent an Dividendenrendite bietet aktuell Gladstone Capital. Leisten kann sich das Unternehmen diese, da es sich hier um eine BDC (Business Development Company) handelt. Dabei liegt der Fokus des Finanzwertes, insbesondere auf der Finanzierung und Refinanzierung von mittelständischen Unternehmen aus den USA.

Dividendenaktie: Sino Land

Spannend könnte ebenfalls der in Australien und China aktive Immobilienkonzern Sino Land, gerade vor dem Hintergrund eines potenziellen Comebacks von Wirtschaft und Häusermarkt im Reich der Mitte, sein. Hier winken fast zehn Prozent an Dividendenrendite.

Dividendenaktie: Serica

Doch die mit Abstand höchste Dividendenrendite bietet sich aktuell bei Serica. Der Titel ist ein britischer Gas- und Öl-Explorer, der 16 Prozent Dividendenrendite bietet, doch das nicht ohne Risiko. Die Papiere haben auf Jahressicht 42 Prozent verloren und Anleger wetten mit dieser Anlage vor allem auf einen höheren Ölpreis.

