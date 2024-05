Auf der Suche nach Aktien mit viel Wachstumspotenzial? Die Wall Street hat derzeit ein paar Papiere im Blick, die sogar dreistellig in die Höhe schießen könnten. Das steckt dahinter.

Aktien mit viel Potenzial lassen sich in unterschiedlicher Ausprägung in fast jeder Branche finden. Daher verwundert es nicht, dass aktuelle Top Picks der Wall Street-Analysten eben nicht immer nur aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) kommen, sondern beispielsweise auch mal aus der Schönheitspflege.

Drei Aktien haben es den Experten dabei besonders angetan und versprechen teilweise dreistellige Kurspotenziale.

Symbotic

Wir starten aber natürlich dennoch mit einem Konzern, der auch etwas mit KI am Hut hat. Das Unternehmen Symbotic fokussiert sich auf die Entwicklung von robotergesteuerten Lagerautomatisierungslösungen für große Handelsketten in Amerika. An der Wall Street raten derzeit acht von neun Top-Analysten zum Kauf der Aktie und sehen im Schnitt bei dem Papier noch ein Aufwärtspotenzial von etwa 30 Prozent.

Evolus

Jetzt kommen wir aber zum Bereich der Schönheitspflege, in dem das Unternehmen Evolus tätig ist. Der Konzern wurde vor allem für den Faltenglätter Jeuveau bekannt, der in Konkurrenz zu Botox entstand. Für die Analysten von Barclays ist die Aktie derzeit mit einem Kursziel von 16 US-Dollar einen Kauf wert. Drei Top-Analysten trauen dem Papier durchschnittlich ein Upside von 78 Prozent zu.

Inspired Entertainment

Bis zu 110 Prozent könnte es laut den Experten an der Wall Street im Schnitt für die Aktie von Inspired Entertainment nach oben gehen. Die Amerikaner sind im Bereich der Glücksspieltechnologie unterwegs und bieten Dienstleistungen für regulierte Lotterie-, Wett- und Glücksspielbetreiber an - auch mobile Spiele und Casinogames gehören zum Aufgebot.

Die Kursziele der Top-Analysten bewegen sich im Moment zwischen 14 und 25 US-Dollar, was einem Upside von mehr als 180 Prozent entsprechen würde. Spekulative Anleger können den Wert zumindest mal im Blick behalten.

