Sollten Sie es auch? Kurz vor Jahresende hat die berühmte Investorin gerade nochmal in großem Stil bei vier Aktien zugeschlagen. Das Besondere: Sie bieten bis zu 300 Prozent Kurschance und auch die Analysten sind begeistert.

Es stimmt: Die Investorin Cathie Wood ist vor allem dafür bekannt, auf relativ riskante Aktien zu setzen, die häufig noch nicht profitabel sind. Denn Cathie Wood setzt auf disruptive Innovation – also auf jene Unternehmen, die ihr immenses Wachstumspotenzial vor allem in Zukunft freisetzen sollten. Diese Unternehmen sind oft noch nicht profitabel und ihre Aktien unterliegen damit sicherlich einem deutlich höheren Risiko als dem von anderen Investoren.

Fest steht aber auch: Wenn sich jemand mit den Aktien der Zukunft auskennt, dann sind es Cathie Wood und ihr Team von ARK Invest, die sich mit der Materie beschäftigen wie fast kein zweites Investmenthaus.

Da ist es besonders spannend, dass Cathie Wood für ihren aktiv gemanagten ARK Innovation ETF, der als das Flaggschiffprodukt ihrer Firma gilt, kurz vor Jahresende in großem Stil nochmal bei vier Aktien zugeschlagen hat. Das Besondere: Sie bieten immense Kurschancen. Doch was steckt dahinter?

Auf diese Aktien hat es Cathie Wood kurz vor Jahresende nochmal abgesehen – bis zu 300% Kurschance!

CRISPR gilt als eine der größten Innovationen in der Gentechnologie. Mit dieser Methode können Gene gezielt „zerschneiden“ und verändert werden – eine Revolution in der Medizin, die die Heilung schwerwiegender Krankheiten ermöglicht. Dabei ist die Technologie vergleichsweise kostengünstig und effizient. Das Marktpotenzial ist enorm: Laut Grand View Research soll der Markt für Genbearbeitung bis 2030 jährlich um über 16 Prozent wachsen. 2020 wurde diese bahnbrechende Technologie sogar mit dem Chemienobelpreis ausgezeichnet, verliehen an die beiden Wissenschaftlerinnen und Mitbegründerinnen von CRISPR-Unternehmen: Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna.

CRISPR Therapeutics ist eines dieser Pionierunternehmen. Mit einem zugelassenen Medikament gegen Sichelzellenanämie und einer schuldenfreien Bilanz verfügt das 2013 gegründete Unternehmen über eine solide Basis, um die Forschung weiter voranzutreiben. Die Aktie hat seit ihrem Börsengang 2016 ein Plus von über 200 Prozent erzielt – liegt allerdings seit Jahresanfang gut 30 Prozent im Minus. Cathie Wood kaufte jüngst 158.000 Aktien – ein klares Zeichen ihres Vertrauens. Analysten erwarten ein Kursziel von 67 US-Dollar und sehen damit eine Kurschance von über 50 Prozent.

Auch Intellia Therapeutics, mitgegründet von Jennifer Doudna, arbeitet mit Hochdruck an CRISPR-basierten Therapien. Zwar liegt die Aktie seit Jahresbeginn etwa 60 Prozent im Minus, doch Analysten bewerten sie mehrheitlich positiv und erwarten ein Kursziel von 52 US-Dollar – das entspricht einer Kurschance von bis zu 300 Prozent. Am 13. Dezember stockte Cathie Wood hier um 44.000 Aktien auf.

Ein weiteres Unternehmen aus dem Bereich, dessen Aktien Cathie Wood kürzlich kaufte, ist Beam Therapeutics, das sich auf präzisere Genbearbeitungsverfahren spezialisiert hat. Analysten prognostizieren ein Kursziel von 50 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 80 Prozent bedeutet. Cathie Wood erwarb jüngst fast 28.000 Aktien.

Abseits der Genbearbeitung investierte Cathie Wood zudem in Tempus AI, ein Unternehmen, das Künstliche Intelligenz für die Entwicklung von Medizinlösungen nutzt. Tempus bietet innovative Diagnostiklösungen, die den Gesundheitsmarkt revolutionieren könnten. Die Aktie ist seit ihrem Börsengang im Juni diesen Jahres weitgehend stabil, doch Analysten sehen ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent. Am 13. Dezember kaufte Cathie Wood über 80.000 Aktien.

Es bleibt zu beachten, dass alle genannten Unternehmen derzeit nicht profitabel sind und viele ihrer Produkte und Dienstleistungen noch in der Entwicklungsphase stecken. Anleger sollten sich des erhöhten Risikos bewusst sein. Doch das langfristige Potenzial ist enorm: Diese Firmen bewegen sich in zukunftsweisenden Märkten mit riesigem Wachstumsspielraum. Wer bereit ist, kalkulierte Risiken einzugehen, könnte mit überschaubaren Einsätzen an den Erfolgen dieser Unternehmen teilhaben.

Lesen Sie auch: Chance nutzen? Jetzt bei der ING satte Prämie und hohe Zinsen kassieren, wenn Sie das tun

Oder: Warren Buffett würde sie lieben: Die besten Value-Aktien mit bis zu 111% Kurschance für 2025