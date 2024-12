Der Milliardär Warren Buffett ist bekannt dafür, ein Faible für günstige Aktien zu haben. Sechs Kandidaten, die der Investor lieben würde und die Sie 2025 im Depot haben sollten.

„Price is what you pay, value ist what you get” (auf Deutsch: Preis ist, was man bezahlt, Wert ist, was man bekommt), lautet ein berühmtes Zitat des Milliardärs Warren Buffett (94). Er gilt als der wohl beste Investor der Welt und erzielte mit seiner Firma Berkshire Hathaway Renditen, die den Markt regelmäßig übertrafen.

Eine besondere Vorliebe hat er für: Value-Aktien. Also unterbewertete Aktien, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden. Es ist bekannt, dass Warren Buffett ein potenzielles Unternehmen auf Herz und Nieren prüft, ehe er auch nur einen Cent investiert. Im besten Fall stößt er dabei auf Unternehmen mit einem starken Geschäftsmodell, einem breiten Burggraben und soliden Finanzdaten. Und: Trotz dieser positiven Eigenschaften gilt die Aktie dann aber als unterbewertet.

Die besten Value-Aktien, die an 2025 kaufen kann

Doch wo findet man die derzeit besten Value-Aktien, die man kaufen kann? Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat nun sechs aussichtsreiche Kandidaten für 2025 identifiziert.

Hierfür entwickelte Forbes ein System, das die entsprechenden Aktien nach mehreren Auswahlkriterien sortiert. Dazu zählt: Ein KGV unter zehn, ein Unternehmenswert zu Ebitda unter zehn, eine Fremdkapitalquote von eins oder weniger, ein Liduiditätsgrad von über 1,5, ein dreijähriges EPS-Wachstum von über zehn Prozent sowie ein dreijähriges Wachstum des freien Cashflows von über zehn Prozent.

Und folgende sechs geniale Value-Aktien kamen dabei heraus – und das sagt der Analysten-Konsens:

Halliburton

Kursziel: 38 US-Dollar

Kurschance: 33 Prozent

Joint Stock Company Kaspi.kz

Kursziel: 138 US-Dollar

Kurschance: 30 Prozent

Coterra Energy

Kursziel: 32 US-Dollar

Kurschance: 27 Prozent

Ultrapar Participacoes S.A.

Kursziel: 6 US-Dollar

Kurschance: 112 Prozent

Ezcorp

Kursziel: 16 US-Dollar

Kurschance: 31 Prozent

Ultralife

Kursziel: 14 US-Dollar

Kurschance: 80 Prozent

