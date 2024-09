Die Top-Köpfe von Morgan Stanley haben gerade zwei spannende Aktien im Visier, die bis zu 400 Prozent steigen könnten. Haben Sie Recht und lohnt es sich, jetzt zuzuschlagen?

Sie zählen zu den angesehensten Analysten der Welt: die Experten von Morgan Stanley. Wenn sie sich für oder gegen eine Aktie aussprechen, dann schauen Anleger genau hin.



Besonders jetzt, nachdem sich die Märkte von den jüngsten Marktturbulenzen Anfang August wieder erholen konnten und sich nun in einem allgemeinen Aufwärtstrend befinden, fragen sich einige Anleger, mit welchen Aktien man an dem Aufschwung am besten teilhaben kann.

Das Geniale: Morgan Stanley hat da bereits zwei besondere Kandidaten im Blick, die jetzt Kurschancen von bis zu über 400 Prozent bieten könnten.

Starke Kaufempfehlung von Morgan Stanley: Sehen Sie sich einmal diese Aktien an

So berichtete das Finanzportal „TipRanks“, dass die Experten von Morgan Stanley jüngst zwei besonders spannende Aktien hervorgehoben haben, zu denen sie nun mit einer „Strong Buy“, also starken Kaufempfehlung raten.

Beim ersten Kandidaten handelt es sich um das Biopharma-Unternehmen Compass Pathways, dessen Geschäftsmodell einem vermutlich auch nicht so häufig begegnet. Denn Compass Pathways nutzt den Wirkstoff von "Zauber"-Pilzen zur Behandlung von psychischen Krankheiten, der Patienten dann mit psychologischer Unterstützung verabreicht werden soll. Am fortgeschrittensten ist ein Programm zur Behandlung von Depressionen, hier werden wichtige Daten von klinischen Studien für das vierte Quartal oder Anfang 2024 erwartet. Für Analyst Vikram Purohit ist dies „der nächste Meilenstein“. Das Feedback zu den Daten aus Fachkreisen sei positiv und „kommerzielle Möglichkeiten klar definiert“, so der Top-Analyst laut TipRanks.

Allerdings erlitt die Aktie dieses Jahr einen Rückschritt, als ein Konkurrenz-Unternehmen seine klinische Studie der Phase 3 abgeschlossen hatte und einen Antrag auf Vermarktung bei der FDA einreichte – abgelehnt. Denn der Wirkstoff Psilocybin gilt in den USA und in vielen anderen Ländern noch als illegale Droge. Noch ist die Phase 3 Studie von Compass Pathways nicht abgeschlossen – es kann also gut sein, dass das Unternehmen nicht dasselbe Schicksal erleiden muss. Ein Risiko bleibt die regulatorische Herausforderung dennoch. Der Analyst meint allerdings: „Wir sind der Meinung, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis in Bezug auf die Datenkatalysatoren in den Jahren 2024/2025 positiv ist, was unserer Meinung nach zu einer erheblichen Wertsteigerung der Aktien führen könnte“. Gesagt, getan: Denn Morgan Stanley sieht mit einem Kursziel von 23 US-Dollar derzeit eine Kurschance von über 200 Prozent. Noch optimistischer scheint aber der Analysten-Konsens: Denn die sehen mit 37,40 US-Dollar sogar eine Kurschance von derzeit 400 Prozent.

Zweiter Kandidat: Auch diese Aktie schreit laut Morgan Stanley nach einem Kauf

Bei der zweiten Strong-Buy-Empfehlung von Morgan Stanley handelt es sich um Rocket Pharmaceuticals, ein Biotechunternehmen, das sich auf Behandlungen von genetischen Krankheiten, die zu Knochenmarkversagen und Krebs führen können, konzentriert. Michael Ulz von Morgan Stanley sieht mit einem Kursziel von 45 US-Dollar fast 140 Prozent Kurschance. „Unser Overweight-Rating basiert auf Rockets Position als führendes Unternehmen im Bereich der Gentherapie in Kombination mit einer robusten Pipeline und einem erfahrenen Managementteam.“, so der Experte laut TipRanks. „Wir betrachten RP-A501 (AAV) bei der Danon-Krankheit als einen wichtigen Treiber mit Blockbuster-Potenzial und sehen ein breiteres Potenzial in der kardiovaskulären Pipeline (PKP2 und BAG3). Während wir erwarten, dass der Schwerpunkt auf der kardiovaskulären Pipeline liegt, glauben wir, dass das fortgeschrittenere Hämatologie-Franchise (LV) kurzfristige Chancen bietet".

Fan von wachstumsstarken Aktien? Dann werfen Sie auch mal einen Blick auf den KI Index von BÖRSE ONLINE

Oder lesen Sie auch: Diese Hochdividendenaktien mit bis zu 9,4% Ausschüttungsrendite gehen diese Woche Ex-Dividende