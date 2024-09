In dieser Woche gibt es für Investoren satte Dividenden zu vereinnahmen. Diese sieben Hochdividendenaktien mit Ausschüttungsrenditen von bis zu 9,4 Prozent gehen bald Ex-Dividende. Doch nur wer die Papiere am jeweiligen Ex-Tag hält, hat aber auch einen Anspruch auf die üppige Zahlung.

Auf einen eher trockenen August folgt für viele Dividendeninvestoren meist ein angenehmer September, denn im neunten Monat des Jahres gibt es einige attraktive Dividendenzahlungen. Dies wird besonders mit Blick auf diese sieben ausgewählten Hochdividendenwerte klar, die in dieser Woche ihren Ex-Tag haben und anschließend ihre Zahlung an Anleger leisten.

Hochdividendenaktien mit bis zu 9,4% Ausschüttungsrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Henderson Land Development – Ex-Dividende: 03.09.2024 – Dividendenrendite: 8,5 Prozent

Realty Income – Ex-Dividende: 03.09.2024 – Dividendenrendite: 5,2 Prozent



Chimera Investment – Ex-Dividende: 03.09.2024 – Dividendenrendite: 9,4 Prozent

Aviva – Ex-Dividende: 05.09.2024 – Dividendenrendite: 6,6 Prozent

Main Street Capital – Ex-Dividende: 06.09.2024 – Dividendenrendite: 8,2 Prozent

Outfront Media – Ex-Dividende: 06.09.2024 – Dividendenrendite: 7,5 Prozent

Flushing – Ex-Dividende: 06.09.2024 – Dividendenrendite: 6,5 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Realty Income

Der beliebte REIT Realty Income wird gerade vor dem Hintergrund bald sinkender Zinsen in den USA immer attraktiver. Das Portfolio des Dividendenaristokraten dürfte dadurch nämlich aufwerten. Dementsprechend kann sich hier ein Blick lohnen, nachdem das Unternehmen die Krise im Sektor enorm gut überstanden hat.

Dividendenaktie: Chiemera Investments

Die höchste Dividendenrendite in dieser Woche bietet sich bei Chiemera Investments. Hierbei handelt es sich um einen REIT, der auf Kredit in besicherte Hypotheken & Co. investiert. So erreicht Chiemera eine enorm hohe Ausschüttungsrendite, wenngleich bei höheren Risiken im operativen Geschäft.

Dividendenaktie: Aviva

Aviva ist einer der wichtigsten und bekanntesten Versicherer als auch Vermögensverwalter im britischen Raum, vergleichbar mit einer Allianz (wenngleich diese global aktiv und größer ist). Doch gerade wegen des stabilen Geschäftsmodells und der langen Historie (seit 1696) ein Blick lohnen.

