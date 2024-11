Sind das die zwei genialsten Aktienideen für das kommende Jahr? Die Analysten von JP Morgan haben zwei ihrer Top-Picks für 2025 enthüllt – mit einer Kurschance von bis zu 70 Prozent.

Neues Jahr, neues Glück: Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu, und für Anleger könnte dies ein Grund zur Freude sein. „Es gibt Grund, optimistisch zu sein“, heißt es von den Analysten von JP Morgan, wie das Finanzportal "TipRanks" berichtet.

Die positive Einschätzung begründen die Experten mit den Trends bei Inflation und Zinsen. JP Morgan erwartet, dass sich die Verbraucher im kommenden Jahr sicherer fühlen, was ihre Ausgaben betrifft. „Wir gehen davon aus, dass die Verbraucher 2025 mehr Vertrauen in ihren Geldbeutel und ihre Ausgaben entwickeln werden“, so die Analysten.

Bereits jetzt hat JP Morgan damit begonnen, seine Aktienfavoriten für 2025 zu veröffentlichen. Zwei davon wurden vom Finanzportal TipRanks genauer untersucht – und nicht nur JP Morgan, sondern auch die Mehrheit der Analysten bewerten diese Aktien als „Strong Buys“. Doch welche Titel sind es?

Die Favoriten von JP Morgan für 2025

Vistra Energy: Starkes Wachstum im Energiesektor

Beim ersten Top-Pick handelt es sich um einen echten Überflieger: Obwohl die Aktie von Vistra Energy bereits 2024 die beste Performance im S&P 500 zeigte, zählt sie auch für das kommende Jahr zu den Top-Empfehlungen von JP Morgan. Und nein, es handelt sich nicht um den KI-Giganten Nvidia – sondern um das Energieversorgungsunternehmen aus Texas. Die Aktie legte seit Jahresbeginn bereits über 360 Prozent zu.

Vistra Energy ist laut eigenen Angaben der größte wettbewerbsfähige Stromerzeuger in den USA und verfügt über eine Kapazität von etwa 41.000 Megawatt. Zur Veranschaulichung: Das entspricht der Versorgung von rund 20 Millionen Haushalten. Neben einem hohen Energiebedarf profitiert das Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Energiealternativen. Besonders der wachsende Bedarf im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), der enorme Mengen an Energie benötigt, spielt Vistra in die Karten.

JP Morgan sieht hier ein hohes Potenzial: „VST bietet unserer Ansicht nach die optimale Mischung aus Wachstum und Stabilität. Wir sehen ein attraktives Kurspotenzial, insbesondere angesichts der steigenden Elektrifizierungsnachfrage und der Chancen im Bereich Gaskraft“, so die Analysten. Sie bewerten die Aktie mit einem Kursziel von 178 US-Dollar, was einer Kurschance von rund zehn Prozent entspricht. Für das Gesamtjahr rechnen die Analysten mit einem Umsatzplus von 14 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 4,46 US-Dollar – ein Anstieg von beeindruckenden 71 Prozent. Die Mehrheit der Experten empfiehlt die Aktie zum Kauf.

EverQuote: Online-Versicherungsplattform mit Potenzial

Die zweite Aktie auf der Liste ist EverQuote, ein Online-Versicherungsmarktplatz, der ein breites Angebot von Lebens-, Auto- und Hausversicherungen bereitstellt. Das 2011 gegründete Unternehmen hat sich inzwischen zu einem Marktführer mit einer Marktkapitalisierung von über einer halben Milliarde US-Dollar entwickelt.

Geschäftlich läuft es rund: „EVER hat im dritten Quartal Rekordumsatz und -gewinn erzielt und erwartet, dass das Wachstum der Autoversicherungen 2025 weiter anhält“, berichten die JP Morgan-Analysten. Nach einem Rückgang der Aktie seit den Ergebnissen des zweiten Quartals sehen die Experten jetzt attraktive Einstiegschancen.

„Wir glauben, dass der Versicherungszyklus noch Spielraum hat, insbesondere da Unsicherheiten wie die 1x1-Zustimmungsregel beherrschbar sind“, so die Analysten weiter. Sie stufen die Aktie mit einem Kursziel von 28 US-Dollar als „Overweight“ ein, was einem Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent entspricht.

Noch optimistischer ist der Analystenkonsens: Die Mehrheit rät zum Kauf und erwartet ein Kursziel von 31 US-Dollar, was eine Kurschance von 62 Prozent bietet. Für 2025 wird ein Umsatzwachstum von 70 Prozent erwartet, während der Gewinn je Aktie mit 0,91 US-Dollar erstmals positiv werden könnte.

