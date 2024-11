Unternehmensprofil

Die Vistra Corp. ist in den Bereichen Stromeinzelhandel und Stromerzeugung tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen in 20 Bundesstaaten und dem District of Columbia, einschließlich aller großen wettbewerbsfähigen Stromgroßmärkte in den USA. Die Vistra-Gruppe versorgt rund vier Millionen Privat-, Gewerbe- und Industriekunden mit Strom und Erdgas. Der Kraftwerkspark umfasst insgesamt mehr als 35.000 Megawatt Erzeugungskapazität, die durch Erdgas-, Kernkraft-, Kohle-, Solar- und Batteriespeicherkraftwerke bereitgestellt wird.

Offizielle Webseite: https://vistracorp.com/