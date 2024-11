Auch der KI-Gigant persönlich, Nvidia, geht auf Einkaufstour und kaufte jüngst Aktien eines anderen vielversprechenden KI-Unternehmens. Ist das der Tech-Star von morgen?

Keine Frage: Wenn sich jemand mit künstlicher Intelligenz (KI) auskennt, dann ist es wohl der Tech-Gigant Nvidia. Denn das Unternehmen spielt beim Megatrend eine der wohl wichtigsten Rollen, stellt mit seinen Chips sozusagen die Basisinfrastruktur dafür bereit, dass eine Technologie wie KI überhaupt erst funktionieren kann.

Es kann für KI-begeisterte Anleger daher durchaus Sinn machen, einen Blick darauf zu werfen, in welche Aktien das Unternehmen selbst investiert. Denn näher an der Branche und deren Insides ist wohl kaum jemand sonst.

Im Rahmen der 13F-Filings musste auch Nvidia der amerikanischen Börsenaufsicht SEC kürzlich vorlegen, welche Beteiligungen sich zum Ende des dritten Quartals (also Stand 30.09.) im Portfolio befunden haben. Es zeigt sich: Es gibt einen spannenden Neuzugang.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Diese KI-Aktie hat Nvidia gerade gekauft – es winken über 30% Kurschance

Nvidia hatte bisher nur fünf Beteiligungen im 13F-Portfolio. Dazu zählen das Unternehmen ARM, Roblox, Serve Robotics, SoundHound AI und Nano-X-Imaging. An diesen Beteiligungen hat sich auch im dritten Quartal nichts geändert und Nvidia hält unbeirrt daran fest.

Dennoch kaufte das Unternehmen jüngst auch eine ganz neue Aktie: Applied Digital Corporation. Über 7,7 Millionen Aktien kaufte der KI-Gigant, womit die Aktie direkt zur zweitgrößten Beteiligung von Nvidia aufstieg. Dabei handelt es sich sozusagen um ein Unternehmen, das die digitale Infrastruktur von morgen liefert. Applied Digital ist ein aufstrebendes Unternehmen, das die digitale Infrastruktur von morgen liefert. Mit hochmodernen Rechenzentren in Nordamerika schafft es die Grundlage für Technologien wie Künstliche Intelligenz, Blockchain und datenintensive Anwendungen. Ihr Fokus liegt darauf, Unternehmen leistungsstarke Rechenkapazitäten anzubieten, die speziell für anspruchsvolle Aufgaben wie maschinelles Lernen oder Cloud-Services entwickelt sind.

Im September wurde eine Finanzierungsrunde in Höhe von 160 Millionen US-Dollar abgeschlossen, auch Nvidia war hier beteiligt. Es könnte der Aktie zugute kommen: Denn nicht nur wird damit die finanzielle Position von Applied Digital gestützt, das Unternehmen kann damit auch seine Produkte und Dienstleistungen weiter ausbauen. Die Aktie ging erst im Juli 2022 an die Börse zu einem Preis von 7,8 US-Dollar. Aktuell steht der Kurs bei XX US-Dollar. Auf Sicht von einem Jahr liegt die Aktie sagenhafte 100 Prozent im Plus. Mehr ist immer noch drin: Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf der KI-Aktie. Die Analysten von Northland Securities sehen mit einem Kursziel von 12 US-Dollar eine Kurschance von über 30 Prozent.

Lesen Sie auch: MSCI World am Kipppunkt? Deswegen müssen ETF-Anleger jetzt besonders aufpassen