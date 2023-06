In der kommenden Woche haben wieder einige spannende Dividendenaktien ihren Ex-Dividendentag. Anleger müssen sich also beeilen, denn nur wer die Aktie an diesem Tag hält, hat Anspruch auf die Ausschüttung.

Dividenden sind eine der besten Seiten am Investieren, denn sie sind nicht nur ein völlig passives Einkommen, sondern geben auch Motivation immer weiter zu sparen und mehr zu vereinnahmen. In der kommenden Woche haben Anleger jetzt die Chance sich wieder einige Ausschüttungen zu sichern.

Ex-Dividenden Tage vom 19. bis 25. Juni

Dazu muss man die entsprechenden Aktien am Ex-Dividendentag halten, um einen Anspruch zu haben. Diese drei spannenden Aktien gehen zwischen dem 19. und 25. Juni Ex-Dividende und sind aber auch aus anderen Gründen für Anleger einen Blick wert:

Gladstone Land Cooperation (Dividendenrendite 3,21 Prozent)

Der erste Wert ist dabei die Gladstone Land Cooperation. Der REIT aus den USA geht am 20. Juni, also am Dienstag, Ex-Dividende und zahlt Anlegern infolgedessen seine monatliche Ausschüttung in Höhe von vier Cent je Aktie.

Insgesamt liegt die Dividendenrendite hier bei 3,2 Prozent. Interessant ist die Aktie aber nicht nur wegen der Ausschüttung, sondern auch wegen ihres konservativen Charakters als REIT für amerikanisches Farmland.

TotalEnergies (Dividendenrendite 7,07 Prozent)

Deutlich mehr Dividendenrendite können Anleger dagegen bei TotalEnergies erwarten. Der französische Ölkonzern geht am 21. Juni Ex-Dividende. Anleger sollten die Ausschüttung in Höhe von 7,07 Prozent auf den aktuellen Kurswert Anfang Juli erhalten.

Spannend macht das Unternehmen zudem eine Studie der IEA, nach der der Höhepunkt der Ölnachfrage erst 2028 erreicht werden sollte. Dementsprechend sind die fetten Jahre bei den Ölkonzernen noch nicht vorbei.

Daimler Truck (Dividendenrendite 4,10 Prozent)

Die aber für Deutsche Anleger spannendste Aktie in dieser Liste dürfte definitiv Daimler Truck sein. Diese geht am 22. Juni Ex-Dividende und wird die Ausschüttung voraussichtlich in der darauffolgenden Woche an Aktionäre zahlen.

Viele Anleger besitzen die Aktie momentan aber nicht nur als Spin-Off von Mercedes, sondern auch wegen der Chancen rund um neue Antriebe, der Marktstellung und den starken operativen Ergebnissen des Konzerns.

