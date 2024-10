Einmalige Einstiegschancen oder zu riskant? Die bekannte Investorin Cathie Wood schlägt im Oktober bei gleich drei Wachstumsaktien zu, die Kurschancen von bis zu 700 Prozent bieten könnten. Doch lohnt sich der Einstieg wirklich?

Nach einigen Wochen der Zurückhaltung hat Cathie Wood, die Gründerin und CEO von ARK Invest, im Oktober überraschend wieder zugeschlagen. Gleich bei drei Aktien schlug sie für ihren aktiv gemanagten ARK Innovation ETF zu.

Das Interessante: Diese drei Unternehmen stammen alle aus derselben Branche und bieten nach Ansicht von Wood enormes Wachstumspotenzial. Aber was steckt hinter diesen spektakulären Aussichten?

Diese drei Biotech-Aktien stehen bei Cathie Wood hoch im Kurs – gigantische Kurschancen möglich

So schlug Cathie Wood unter anderem bei CRISPR Therapeutics zu. Cathie Wood kaufte fast 40.000 Aktien des Biotech-Unternehmens, das 2013 gegründet wurde und auf eine bahnbrechende Technologie setzt. Diese Technologie gewann sogar bereits einen Nobelpreis: Die Mitbegründerin Emmanuelle Charpentier erhielt 2020 den Chemienobelpreis, da sie gemeinsam mit Jennifer A. Doudna die Genschere CRISPR/Cas9 entwickelt hat.

Mit dieser Technik kann DNA gezielt „zerschneiden“ und verändert werden. Gene können so entfernt oder hinzugefügt werden, was ein immenses Potenzial bei der Heilung von Krankheiten bedeutet. Die CRISPR/Cas9-Therapie ist seit weniger als einem Jahr in einigen Ländern für die Behandlung von Sichelzellenanämie zugelassen. Das Management von CRISPR Therapeutics schätzt, dass weltweit rund 166.000 Menschen von dieser Behandlung profitieren könnten, berichtet das Finanzportal "Motley Fool". Bisher hätten jedoch erst 20 Patienten die Therapie erhalten. Das Wachstumspotenzial ist somit riesig.

Laut einer Prognose von Grand View Research wird der globale Markt für CRISPR und ähnliche Technologien bis 2030 jährlich um über 17 Prozent wachsen. Obwohl die Aktie seit ihrem Börsengang 2016 über 200 Prozent zugelegt hat, verlor sie dieses Jahr rund 30 Prozent. Profitabel ist CRISPR unter dem Strich nicht. Dafür erwarten Analysten für 2025 ein Umsatzplus von über 880 Prozent! Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 83 US-Dollar, was einem Kursgewinn von 84 Prozent entspricht. Brookline Capital erwartet sogar bis zu 199 US-Dollar, was eine Kurschance von 340 Prozent bedeuten würde.

Auf diese Aktien hat es Cathie Wood im Oktober außerdem abgesehen

Auch bei Intellia Therapeutics hat Cathie Wood kräftig zugegriffen und über 90.000 Aktien erworben. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet, unter anderem von Jennifer Doudna, der Miterfinderin der CRISPR-Technologie. Intellia hat sich ebenfalls auf die Entwicklung von Genscheren spezialisiert. Die Marktkapitalisierung von Intellia liegt derzeit bei 1,8 Milliarden US-Dollar, während CRISPR Therapeutics auf 3,8 Milliarden US-Dollar kommt.

Seit dem Börsengang 2016 legte die Aktie bis September 2021 um über 600 Prozent zu, bevor sie in den letzten Jahren stark nachgab. Aktuell liegt der Kurs bei 16 US-Dollar. Analysten sehen jedoch Potenzial für eine deutliche Erholung: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 69 US-Dollar, was einem Anstieg von über 283 Prozent entsprechen würde. Jefferies nennt sogar ein Kursziel von 144 US-Dollar – ein Kurspotenzial von 700 Prozent!

Die dritte Aktie in Cathie Woods Fokus ist Recursion Pharmaceuticals. Im Oktober erwarb Wood mehrere hunderttausend Aktien des Unternehmens, das sich auf die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) in der Medikamentenentwicklung spezialisiert hat. Recursion nutzt KI, um den aufwendigen und teuren Prozess der Medikamentenentwicklung zu beschleunigen und effizienter zu gestalten.



Obwohl die Aktie seit Jahresanfang um rund 35 Prozent gefallen ist, bietet das Unternehmen langfristiges Potenzial. Nvidia, der KI-Riese, ist übrigens der zwölft größte Anteilseignern von Recursion. Analysten erwarten für das laufende Jahr noch einen Umsatzrückgang, sehen aber für das kommende Jahr eine Steigerung um bis zu 50 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei zehn US-Dollar, was einem Kursplus von 58 Prozent entspricht. Das höchste Kursziel liegt bei zwölf US-Dollar, was einen möglichen Gewinn von 86 Prozent bedeuten würde.

Fazit Cathie Wood setzt große Hoffnungen in den Bereich der Gensequenzierung und sieht enormes Potenzial in diesen Technologien. Doch alle drei Aktien sind noch nicht profitabel und haben teils erhebliche Kursverluste hinnehmen müssen. Daher bergen sie sowohl Chancen als auch Risiken. Anleger sollten das hohe Risiko der einzelnen Titel berücksichtigen und eventuell nur einen kleinen Anteil ihres Portfolios investieren oder auf ETFs setzen, die die gesamte Branche abdecken. Obwohl der Markt aktuell stark auf künstliche Intelligenz fokussiert ist, könnte der nächste große Durchbruch im Gesundheitssektor stattfinden. Die Bekämpfung schwerer Krankheiten mithilfe modernster Technologien hat das Potenzial, nicht nur das Leben der Menschen zu verbessern, sondern auch einen neuen Milliardenmarkt zu erschließen. Können sich diese Unternehmen hier durchsetzen und am Markt etablieren, könnte das den Aktien zukünftig enormes Potenzial bieten.

