Diese Unternehmen müssen es in sich haben: Denn ein Milliardär investiert sein Geld nur in diese acht Kandidaten. Das Geniale: Dabei verdient er Millionen Dollar allein an der Dividende.

Weniger ist mehr? Das scheint jedenfalls der Milliardär Bill Ackman (58) so zu sehen. Der Investor ist der Gründer und Chef des Hedgefonds Pershings Square Capital Management. „Forbes“ schätzt sein Vermögen auf derzeit neun Milliarden US-Dollar.

Das Besondere: Im über zehn Milliarden US-Dollar schweren Portfolio des Hedgefonds befinden sich derzeit Aktien von gerade einmal acht Unternehmen laut jüngster 13F-Einreichung. Ackman scheint von diesen also mehr als überzeugt. Doch nicht nur erfreuen sie den Milliardär mit ihren Kursgewinnen – er verdient mit ihnen auch noch mehrere Millionen US-Dollar nur durch die Dividende.

Auf diese wenigen Aktien setzt Milliardär Bill Ackman und verdient durch Dividenden Millionen

Im Portfolio von Milliardär Bill Ackman befinden sich derzeit die Aktien von Hilton, Chipotle Mexican, Restaurant Brands International, Alphabet (C), Howard Hughes, Canadian Pacific Railway, Alphabet (A), Brookfield und Nike.

Es befinden sich streng genommen also neun Aktien im Portfolio von Ackman, bei der Alphabet A und C Aktie handelt es sich allerdings um Aktien von Google-Mutter Alphabet. Brookfield und Nike sind die jüngsten Zukäufe von Bill Ackman, die er erst im zweiten Quartal diesen Jahres dem Portfolio hinzugefügt hat.

Und bis auf Chipotle Mexican und Howard Hughes handelt es sich bei den restlichen Aktien um Dividendenzahler, die vierteljährlich an ihre Anleger ihre Gewinne ausschütten. Alphabet hat zwar erst dieses Jahr bei der Mitteilung zum ersten Quartal bekanntgegeben, eine Dividende von 0,2 US-Dollar auszuschütten und zu beabsichtigen, eine vierteljährliche Bardividende zu zahlen. Im folgenden hypothetischen Beispiel gehen wir davon aus, dass die Google-Mutter dies nun auch für vier Quartale in Folge macht.

Rechnet man alle Dividenden der Unternehmen aufs Jahr gesehen zusammen bezogen auf die Stückzahlen von Aktien, die der Milliardär derzeit im Portfolio hält, so entsteht dabei eine Summe von über 83,9 Millionen US-Dollar, die Bill Ackman mit diesen wenigen Unternehmen jedes Jahr nur allein durch die Dividende verdient. Das entspricht fast 21 Millionen US-Dollar jedes Quartal und hypothetisch gesehen fast sieben Millionen US-Dollar pro Monat sowie fast 230.000 US-Dollar am Tag.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C).