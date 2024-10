Wenn selbst der bekannte Investor und Milliardär Warren Buffett überzeugt ist, sagt das einiges aus: Ein genialer und äußerst bekannter ETF könnte bis 2030 über 160 Prozent an Wert gewinnen. Das Beste daran: Mit ihm können Sie eigentlich kein Geld verlieren.

Warren Buffett gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Investoren der Welt. Sein Talent, die richtigen Aktien auszuwählen, hat ihn seit langem zu einem der reichsten Menschen gemacht. Mit seiner Firma Berkshire Hathaway erzielte er über Jahrzehnte hinweg Renditen, die den Markt regelmäßig übertrafen.

Doch Buffett ist keineswegs ein Gegner davon, auf den gesamten Markt zu setzen. Im Gegenteil: Bereits 2013 erklärte er in einem Brief an seine Aktionäre, dass es für Laien schwierig sei, die richtigen Einzelaktien auszuwählen. Seine Empfehlung: Lieber in einen "Querschnitt von Unternehmen" investieren.

Auf diesen ETF schwört Warren Buffett – und Sie können kaum verlieren

Buffett nannte sogar einen konkreten Anlagetipp: Einen "kostengünstigen S&P 500 Indexfonds". Dieser ETF enthält die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Ein bekanntes Zitat des Milliardärs lautet: „Wetten Sie niemals gegen Amerika.“

Das Geniale daran: Mit einem ETF auf den S&P 500 ist es fast unmöglich, langfristig zu verlieren. Eine Untersuchung des Marktanalyse-Unternehmens Crestmont Research, über die das Finanzportal "The Motley Fool" berichtete, zeigt: Hätten Sie in den S&P 500 zwischen 1900 und 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt investiert und die Anlage mindestens 20 Jahre gehalten, hätten Sie immer einen Gewinn erzielt – einschließlich Dividenden. Egal, welche Krise in dieser Zeit aufgetreten wäre, nach einer Haltedauer von 20 Jahren hätten Sie stets eine positive Gesamtrendite erzielt. Die durchschnittliche Rendite des S&P 500 lag in den vergangenen 20 Jahren per anno bei über zehn Prozent.

Im Portfolio von Berkshire Hathaway befinden sich zahlreiche Einzelaktien, aber auch drei ETFs auf den S&P 500: der Vanguard S&P 500 ETF Class USD Inc, der SPDR S&P 500 ETF Trust Class USD Inc sowie der iShares Core S&P 500 ETF Class USD Inc.

Darum könnte der ETF von Warren Buffett in den kommenden Jahren über 160 % steigen

Das Spannende: Gerade in den kommenden Jahren könnte dieser ETF seinen Anlegern nochmals beachtliche Renditen bescheren. Der bekannte Experte Tom Lee, Managing Partner bei Fundstrat Global Advisors, gab Anfang dieses Jahres eine optimistische Prognose ab, wie "Motley Fool" berichtete. So könnte der S&P 500 Index bis 2030 die Marke von 15.000 Punkten überschreiten. Das würde aktuell einen Anstieg von über 160 Prozent bedeuten. Es sei erwähnt: Lee lag in der Vergangenheit mit seinen Marktprognosen bereits häufiger goldrichtig.

Als Gründe nennt Lee insbesondere Künstliche Intelligenz (KI), die in den kommenden Jahren ein wichtiger Wachstumstreiber sein wird. Zudem verweist er auf den demographischen Rückenwind: Die großen Generationen, Millennials und Generation Z, werden in den nächsten Jahren ein Alter zwischen 30 und 50 Jahren erreichen – jene Phase, in der die meisten Menschen ihr höchstes Einkommen erzielen und entsprechend investieren.

