Bis zu 8,7 Prozent Dividendenrendite mit diesen drei Aktien in der kommenden Woche

Auch in dieser Woche können sich Anleger wieder bis zu 8,7 Prozent Dividendenrendite sichern. Heißt es bei diesen drei Aktien jetzt: Zeit zum Einsteigen?

Nach den dividendenschwachen Monaten Juli und August läuft die herbstliche Dividendensaison wieder ein wenig an. Doch wer davon profitieren will, der muss schnell sein, denn bereits in der Woche vom 4. bis 10. September gehen diese drei spannenden Aktien Ex-Dividende.

Wer diese Titel dann nicht am Ex-Tag hält, der hat dann auch dementsprechend keinen Anspruch auf die Ausschüttung. Deswegen sollten sich Anleger bei diesen drei Titel sputen:

Admiral Group (Dividendenrendite: 4,3 Prozent)

Erster Wert ist dabei die britische Admiral Group, welche Anlegern eine Ausschüttungsrendite von 4,3 Prozent bietet und am 07.09. Ex-Dividende geht.

Dabei handelt es sich um einen britischen Versicherer, welcher neben dem Bereich Privatversicherungen inzwischen auch in den Sektor der Kreditfinanzierungen eingestiegen ist.

BlackRock World Mining Trust (Dividendenrendite: 7,1 Prozent)

Der zweite Titel, der BlackRock World Mining Trust, ist hingegen etwas anders strukturiert. Hierbei handelt es sich um einen CEF (Closed-End-Fund) welcher in Minenunternehmen auf der ganzen Welt investiert und selbst mehr Aktie als Fonds ist.

Aktuell bietet der Trust eine Dividendenrendite von 7,1 Prozent und geht am 07.09. Ex-Dividende.

Cato (Dividendenrendite 8,7 Prozent)

Die höchste Dividendenrendite erhalten Investoren in dieser Woche allerdings beim amerikanischen Einzelhändler Cato. Dieser bietet aktuell 8,7 Prozent und geht am 08.09. Ex-Dividende.

Bei dem Unternehmen handelt es sich übrigens um einen Mode-Einzelhändler, welcher seit Längerem auch im Kredit- und Reisegeschäft tätig ist.

