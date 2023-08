Auch wenn viele Unternehmen durch die Rezession in immer stärkere Probleme geraten: Einige halten dem Druck scheinbar problemlos stand. Dazu zählt auch diese Aktie mit über fünf Prozent Dividendenrendite.

Auch wenn die Rezession bei vielen Unternehmen schon arge Spuren hinterlässt: einige Geschäftsmodelle scheinen vom wirtschaftlichen Abschwung bisher völlig unberührt zu sein. Trotzdem werden aber die Aktien dieser krisenfesten Unternehmen von der Börse in “Sippenhaft” genommen, woraus sich Chancen für Anleger ergeben.

Bisher völlig krisenresistent: Realty Income

Eine dieser Chancen bietet sich bei dem amerikanischen REIT Realty Income. Denn die Aktie des Gewerbeimmobilienunternehmens hat seit dem Hoch 2021 ca. 23 Prozent an Wert verloren, was vor allem an steigenden Zinsen und der Angst vor Mietausfällen liegt.

Bisher scheint der Dividendenaristokrat jedoch kaum durch diese Veränderungen getroffen zu sein. Immerhin scheint die Finanzierung des Konzerns auf bisher gesichert und die Leerstandsquote mit einem Prozent weiterhin im historischen Durchschnitt.

Letzteres liegt vorwiegend an den Mietern des Unternehmens, denn hierbei handelt es sich keineswegs um Wald und Wiesen-Einzelhändler. So vermietet man einen großen Teil der Flächen an andere Top-Player wie Walmart, FedEx oder 7Eleven, hinter denen allesamt große Konzerne an der Wall Street stehen.

Sichern Sie sich diese Top-Aktie mit 5 Prozent Dividendenrendite

Wie aber bereits erwähnt hat die Aktie trotzdem kräftig auf den Deckel bekommen und notiert jetzt auf demselben Niveau wie im Februar 2017 und zu einer Dividendenrendite von über fünf Prozent.

Gerade eine derart hohe Dividendenrendite war übrigens in der Vergangenheit immer ein Signal zum Einstieg bei der Aktie und auch jetzt können Anleger einen Blick auf die Aktie werfen.

Denn ein stabiles Geschäftsmodell, ein starkes Mieterportfolio sowie die Chance von fallenden Zinsen überproportional zu profitieren sind gute Gründe für einen Einstieg – neben der hochattraktiven monatlichen Dividende. Angesichts dessen empfehlen auch 45 Prozent der Wall Street Analysten das Papier zum Kauf mit einem durchschnittlichen Upside-Potenzial von 15 Prozent.

Allerdings sollten Anleger natürlich auch die vorhandenen Risiken, vor allem im Bereich der Refinanzierung der Immobilien, beachten.

Mehr Informationen zu der Aktie von Realty Income erhalten Sie hier.

Lesen Sie auch:

3 starke Dividendenwerte, die sich Anleger jetzt auf die Watchlist packen sollten

Oder:

Neue Studie: Fondsnamen sagen sehr viel über die Performance der Produkte aus