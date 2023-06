Seit 2022 sind einige spannende Dividendenwerte deutlich in ihrer Bewertung abgesunken. Grund genug für Anleger sich die Titel jetzt auf die Watchlist zu legen und bei jeweils einem bestimmten Signal auch einzusteigen.

Auch wenn Aktien wie Nvidia, Tesla und Co. immer teurer werden, so zeichnen sich doch seit 2022 im breiten Markt und vor allem bei den Value-Titel starke Rabatte ab. Dementsprechend sollten Anleger ihre Watchlist pflegen, denn es ist gut möglich, dass es in den kommenden Monaten für viele Titel noch etwas weiter Berg abgeht.

3 starke Dividendenwerte, die sich Anleger jetzt auf die Watchlist packen sollten

In einem solchen Szenario bietet sich für viele Anleger die einmalige Gelegenheit echte Qualitätsaktien mit starken Dividendenzahlungen günstig einzusammeln. Vor allem diese drei Werte sollten Investoren dabei im Blick haben:

Realty Income (Dividendenrendite: 5,08 Prozent)

Mit Realty Income ist der erste Titel vielen Anlegern ein Begriff. Der REIT aus den USA ist bekannt als monatlicher Dividendenzahler und Vermieter an große Einzelhandels und Industrieunternehmen.

Historisch gesehen war ein Überschreiten der 5 Prozent Dividendenrendite bei dem Dividendenaristokraten schon immer ein Kaufsignal. Anleger könnten aber noch etwas abwarten und sich den Wert beim Überschreiten der Marke von 6 Prozent Ausschüttungsrendite sichern.

Diageo (Dividendenrendite: 2,12 Prozent)

Weniger auf die Dividende, als auf die Chartmarke von 130 US-Dollar sollten sich Anleger bei Diageo konzentrieren. Der Alkoholkonzern aus Großbritannien mit breitem Markenportfolio könnte nämlich im Zuge von Verwerfungen im Markt auf diese Unterstützung fallen.

Hier könnten Anleger die Aktie dann günstig und mit einer höheren Dividendenrendite als die aktuellen 2,12 Prozent einsammeln.

American Tower (Dividendenrendite: 3,31 Prozent)

Ebenfalls ein Blick lohnt sich auf American Tower. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen amerikanischen REIT. Dieser betreibt allerdings Funktürme und Mobilfunkmasten.

Ähnlich wie bei Realty Income war ein Überschreiten der Ausschüttungsrendite über die Marke von 3 Prozent stets ein historisches Kaufsignal. Anleger könnten aber sogar noch bis zu 4 Prozent erhalten, denn eine Abwärtsbewegung der Aktie scheint aufgrund ihrer Schuldensituation im aktuellen Umfeld nicht unwahrscheinlich.

