BlackRock CEO Larry Fink, Chef des größten Vermögensverwalters der Welt hat eine beunruhigende Nachricht für die Börsen. Droht jetzt eine Rezession oder ein Crash, wenn sich diese ein Stellschraube nicht bald verändert?

Mit der Aussage: “Ich sehe mehr Angst als jemals zuvor in meiner Geschäftskarriere”, ließ BlackRock CEO Larry Fink kürzlich auf Berlin Global Dialogue 2023-Konferenz aufhorchen. Das steckt hinter diesem Statement:

Larry Fink: “Ich sehe mehr Angst als jemals zuvor in meiner Geschäftskarriere”

Was zunächst anmuten mag wie die Warnung einen Crash-Propheten ist in Wirklichkeit ein Signal des BlackRock CEOs an die Öffentlichkeit. Denn Fink erwartet keinesfalls keinen Abverkauf und ist auch bezüglich einer Rezession eher skeptisch, befürchtet aber hingegen, dass Anleger diese herbeireden könnten.

So sprach der Vermögensverwalter von einem extremen Mangel an Optimismus in der Welt. „Wir haben große Veränderungen in der Arbeitswelt, wir haben höhere Löhne, aber Unternehmen passen sich gut an“, sagte er und fügte hinzu, dass ein Mangel an „Hoffnung“ das größte Problem sei, mit dem die Welt derzeit konfrontiert sei.

BlackRock CEO Larry Fink rät zu mehr Optimismus

Denn tatsächlich befürchtet er, dass wenn alle einen Crash und eine Rezession erwarten und sich dementsprechend so verhalten, dieser auch eintreten dürfte. So sagte er:

„Das Problem ist, dass wir als Wirtschaftsführer und wir als politische Führer Rezessionen verursachen, wenn wir nicht mehr Hoffnung geben.“

Folglich mahnte er nicht nur die amerikanische Politik, sondern auch die Anleger wieder zu mehr Optimismus in Bezug auf Länder wie China, aber auch die Geldanlage im Allgemeinen an. Gegenüber dem Risiko einer Rezession zeigte er sich aber entspannt.

Sollten Anleger nach den Aussagen von Larry Fink Aktien kaufen?

Und tatsächlich könnten Anleger jetzt mit dem Kauf von Aktien auch ein gutes Geschäft machen. Das liegt weniger an der Korrelation von Finks Aussagen und der Börse, sondern eher daran, dass der Oktober ein idealer Zeitpunkt dafür ist.

Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel: Warum ab heute jeder Anleger Aktien kaufen sollte – Statistik verspricht deutliche Renditen

Lesen Sie außerdem:

Nach Horror-Woche für deutsche Aktien: So geht es bei Volkswagen, Allianz, BASF und Mercedes weiter