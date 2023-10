Der Oktober beginnt und Anleger sollten jetzt die Gelegenheit nutzen, um Aktien zu kaufen, denn statistisch bedeutet das in den meisten Fällen einen satten Gewinn. Das hat es damit auf sich:

Warum ab heute jeder Anleger Aktien kaufen sollte

So beginnt mit dem Oktober bekanntlich das vierte Quartal und damit die beste Börsenphase des Jahres. Wirft man dazu einen Blick auf die Statistiken des amerikanischen Leitindex S&P500 so wird klar: Die letzten drei Monate des Jahres sind historisch gesehen für einen Großteil der Rendite an den Märkten verantwortlich.

Denn die Märkte steigen seit 1945 in 77 Prozent der Fälle in diesem Zeitraum und im Durchschnitt um 3,8 Prozent. Dieses Phänomen konnten Anleger bereits im vergangenen Jahr beobachten als nach einem eigentlich schlechten Börsenjahr die Hoffnung auf ein neues Jahr auch viel von den vorherigen Verlusten wettmachen konnte.

Returns des S&P500 laut der Rating- und Indexagentur S&P

Auch beim DAX zeigt sich dieses Phänomen übrigens. Hier erwirtschaften die Monate Oktober, November und Dezember im Durchschnitt eine kumulierte Rendite von 3,1 Prozent, wobei der November sogar der zweitbeste Börsenmonat des Jahres ist.

Warum verspricht die Statistik so deutliche Renditen?

Allerdings stellt sich natürlich berechtigterweise die Frage, warum ausgerechnet in den letzten drei Börsenmonaten die Kurse so kräftig steigen. Bisher wurde das wissenschaftlich anerkannte Phänomen der Saisonalität bereits mehrmals versucht zu erklären. Hier sind einige der Ansätze:

- Zum Jahresende schöpfen Anleger meist Hoffnung, auf ein neues, besseres Jahr

- Gerade im Monat November gibt es hohe Dividendenzahlungen, die anschließend reinvestiert werden

- In schlechten Jahren führen Fonds und Privatanleger mit einem Aktien/Anleihen-Portfolio Rebalancings zugunsten der Aktien aus

- Zum Jahresende werden häufig Prämien & Boni ausgezahlt

Wie man also sieht: Eine wirklich 100-prozentige Erklärung für das Phänomen gibt es nicht und sicherlich spielen hier verschiedene Faktoren mit in das Ergebnis hinein.

Jedoch woran immer es auch liegen mag: Trader setzen äußert gerne auf dieses Phänomen und behalten damit zumeist bei mehrfacher Ausübung recht.

Anleger, die auch davon profitieren wollen, können zum Beispiel ihre Cash-Quote jetzt investieren. Allerdings sollte man immer im Hinterkopf behalten: am meisten lohnt es sich langfristig zu jeder Zeit investiert zu sein.

