Nachdem die Aktien der Pharmagiganten noch in der letzten Woche heftige Verluste an der Börse hinnehmen mussten, blasen die Titel jetzt wieder zum Angriff auf höhere Kursregionen. Wie nachhaltig ist das Comeback?



Impfskeptiker Robert F. Kennedy Jr. als neuer US-Gesundheitsminister? Das hatte in der letzten Woche zahlreiche Biotech- und Pharma-Aktien in eine Mini-Krise gestürzt. Die scheint zumindest aber bei den Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly wie weggeblasen, denn die aktuelle Biden-Regierung hatte für die Hersteller von Gewichtssenkern äußerst gute Nachrichten zu verkünden.



Zielgruppe für Mittel von Eli Lilly und Novo Nordisk könnte sich erweitern

Die Hersteller von Gewichtssenkern profitieren am Dienstag von der Aussicht auf umfangreiche Kostenübernahmen in den USA. Der scheidende US-Präsident Joe Biden hat vorgeschlagen, dass das staatliche Krankenversicherungsprogramm auch die Behandlung von Patienten mit krankhafter Fettleibigleit (Adipositas) zahlen soll.



Für Eli Lilly und Novo Nordisk würde die neue Regelung bedeuten, dass schätzungsweise weitere acht Millionen Amerikaner Zugang zu Mitteln wie Ozempic von Novo Nordisk und Mounjaro von Eli Lilly erhalten. Aktuell werden die Kosten für Appetitzügler durch das staatliche Versicherungsprogramm Medicare nur Menschen mit Gesundheitsstörungen wie Diabetes erstattet. Als Reaktion legten die Pharma-Aktien an der Börse um bis zu drei Prozent zu und bewegen sich seitdem seitwärts. Der nächste Kurssprung könnte aber schon bevorstehen.



Bis zu 45 Prozent Upside bei Eli Lilly und Novo Nordisk möglich

Die Wall Street ist bei den Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly prinzipiell bullisch unterwegs. Das durchschnittliche Kursziel für Novo Nordisk verspricht ein Upside von 45 Prozent, Eli Lilly hat Aussichten auf ein Plus von 32 Prozent. Und dieser Optimismus kommt nicht von ungefähr. Obwohl die letzten Quartalszahlen der Unternehmen nicht alle Analysten überzeugen konnten und sich die Papiere mit neuen Höchstständen schwertun, bleiben Mittel zur Gewichtsreduktion das Trendthema in der Pharmabranche.

Laut Experten wie Goldman Sachs könnte der Markt in etwa sieben Jahre mehrere Hundert Milliarden US-Dollar schwer sein. Novo Nordisk und Eli Lilly gehören zu den größten Profiteuren dieser Entwicklung und üben schon jetzt durch ihre Größe eine enorme Marktmacht aus. Rücksetzer im Chart sind daher eher Kaufgelegenheiten, wenn man dem Konsens der Experten glaubt.

Mit Material von dpa-AFX



