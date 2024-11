Nach einer leichten Korrektur könnte jetzt für Anleger der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg bei der BioNTech-Aktie gekommen sein. Analysten sehen für die Zukunft noch einiges an Upside.



Die BioNTech-Aktie befindet sich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Nachdem das Ende der Corona-Pandemie eine Delle in die Bilanz des Unternehmens aus Mainz geschlagen hatte und der Kurs des Titels an der Börse deutlich unter 100 Euro fiel, konnte sich die Aktie zuletzt wieder über 110 Euro stabilisieren und weckt jetzt weitere Kursfantasien. Denn der nächste Umsatztreiber könnte schon in den Startlöchern stehen.



BioNTech-Aktie mit potenziellem Upside von über 30 Prozent?

Krebsmedikamente und -impfstoffe dürften in den nächsten Jahren das bestimmende Thema in der Biotech-Branche sein. Schon jetzt forschen viele Unternehmen an entsprechenden Behandlungen. BioNTech ist da keine Ausnahme und könnte schon 2026 entsprechende Wirkstoffe auf den Markt bringen. Vielversprechende Studiendaten zur Gesamtüberlebenszeit (OS) unterstrichen beispielsweise das Potenzial des Antikörpers BNT327 gegen eine bestimmte Brustkrebsvariante (TNBC), wie Goldman Sachs-Analyst Chris Shibutani in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu vorab veröffentlichten Präsentationen für den Fachkongress in San Antonio mitteilte. Er rät mit einem Kursziel von 137 US-Dollar zum Kauf der Aktie.



Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach den aktuellen Studiendaten zum Krebsantikörper mit einem Kursziel von 150 US-Dollar ebenfalls auf "Buy" belassen. Das wäre bei dem derzeitigen Kurs von um die 113 US-Dollar ein potenzielles Wachstum von um die 33 Prozent. Für Anleger könnte sich so jede Kursschwäche zu einer Kaufgelegenheit entwickeln.



JPMorgan bremst Euphorie bei BioNTech-Aktie

Mahnende Worte gibt es für Anleger aber auch. Die US-Bank JPMorgan senkte zuletzt das Kursziel für Biontech und beließ die eigene Einstufung auf "Neutral". Analystin Jessica Fye hob zwar ihre Umsatzschätzung für die Mainzer etwas an auf 2,6 Milliarden Dollar, steigerte aber gleichzeitig auch die Kostenprognose. Es werde in die Forschungspipeline und insbesondere die Entwicklung des Krebsantikörpers BNT327 investiert. Ein Erfolg wäre also extrem wichtig.

Zu Kursschwankungen könnte es aber auch aufgrund der politischen Situation in Amerika kommen. Die Nominierung des Impfskeptikers Robert F. Kennedy Jr. als US-Gesundheitsminister hatte vielen Papieren aus der Branche einen Schlag versetzt, BioNTech konnte sich aber schnell wieder erholen. Diese Resilienz könnte jetzt durchaus für ein Investment sprechen. Die Aktie von BioNTech finden Sie mit anderen Wertpapieren auch im Reversal Index von BÖRSE ONLINE.

Mit Material von dpa-AFX



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der geschäftsführende Chefredakteur, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.