Dieser renommierte Experte warnt jetzt Anleger davor, dass die Märkte im Territorium der Schwarzen Schwäne angekommen sind und theoretisch jederzeit einbrechen können. Ein breit diversifiziertes Portfolio wird die Krise im eigenen Depot dabei allerdings nicht aufhalten, so der Experte.

Mark Spitznagel ist definitiv kein unbedeutender Mann an der WallStreet. Der Hedgfondsmitgründer ist darauf spezialisiert, potenzielle schwarze Schwäne zu identifizieren und auf mögliche Crash-Szenarien zu wetten.

In einem kürzlichen Interview mit Bloomberg-TV hat der Experte nun eine sehr düstere Prognose für den Markt abgegeben und Anleger gewarnt.

Börse könnte bald crashen und ein diversifiziertes Portfolio wird Sie nicht retten

So warnte er davor, dass die Euphorie an der Börse, die nach den Zinssenkungen losgetreten wurde, ein jähes Ende finden könnte. Denn aktuell würden sich die Märkte in das Territorium der schwarzen Schwäne bewegen, also von Gefahren bedroht werden, die weder klar ersichtlich noch berechenbar sind. Nun könnte das Risiko laut Spitznagel besonders groß sein, da die Märkte bald die Auswirkungen der zuvor stark erhöhten Zinsen von 2022 bis 2024 zu spüren bekommen.

In diesem Kontext warnte der Experte davor, dass auch ein breit diversifiziertes Portfolio Anleger nicht vor einer Abwärtsbewegung retten würde. “Diversifikation ist nicht der heilige Gral, wie viele Leute behaupten. Das ist eigentlich eine große Lüge”, sagte Spitznagel und prognostizierte, dass in echten Krisen Aktien, Edelmetalle, Anleihen und Kryptowährungen gleichermaßen unter Druck geraten dürften.

Was bedeutet das für Anleger?

Doch sollten sich Anleger jetzt wirklich beispielsweise mit einer Absicherung vor einem von Spitznagel prognostizierten Schwarzen Schwan schützen?

Besonders für langfristige Anleger ist die Antwort hier eindeutig nein, da bereits in der Vergangenheit mehrmals bewiesen worden ist, dass Investitionen ohne Absicherung über viele Jahre deutlich besser laufen.

Spitznagel dürfte mit seinen Thesen rund um einen möglichen Schwarzen Schwan und seine Auswirkungen eher die Werbetrommel für seinen eigenen Hedgefonds rühren, weshalb sich Anleger hier nicht verunsichern lassen dürfen.

Richtig ist, dass alle Assets in wirklich großen Krisen (Weltwirtschaftskrise, Finanzkrise) kurzfristig unter Druck geraten. Es ändert aber nichts an ihrer langfristig positiven Performance, weswegen Investoren lediglich eventuelle Schwächephasen aussitzen müssen.

