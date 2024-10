Eine neue Auswertung der Experten von Morningstar zeigt, dass einige Burggraben-Aktien aktuell deutlich unter ihrem fairen Wert notieren. Bei welchen Aktien Anleger bis zu 100 Prozent Kurschance vorfinden.

Regelmäßig veröffentlicht Morningstar aktuelle Analysen zu ihren Burggraben-Aktien. Diese Aktien haben gegenüber der Konkurrenz einen so starken Vorteil - etwa Preissetzungsmacht, technologischen Vorsprung oder eine ausgeklügelte Logistik - dass die Konkurrenz nicht mithalten kann. In der Folge sollen diese Aktien an der Börse besser performen. Und bei diesen 10 Burggraben-Aktien sehen die Morningstar-Analysten jetzt noch viel Potenzial:

10 unterbewertete Burggraben-Aktien

1. Estee Lauder

2. Zimmer Biomet

3. Pfizer

4. Nike

5. Boeing

6. NXP Semiconductors

7. Bio-Rad Laboratories



8. Bristol-Myers Squibb



9. Alphabet

10. Veeva Systems

Dazu schreibt Morningstar: "Die am stärksten unterbewertete Wide-Moat-Aktie auf der Liste, Estee Lauder, wurde am 20. September 52 % unter unserer fairen Wertschätzung gehandelt, während das letzte Unternehmen auf der Liste, Veeva Systems, 21 % unter unserer fairen Schätzung notierte. Wir glauben, dass alle zehn dieser Namen hochwertige Aktienideen sind, die langfristige Anleger in Betracht ziehen sollten." Dabei bedeuten die 53 Prozent, die die Estee Lauder-Aktie unter ihrem fairen Wert handelt, dass sie noch um rund 100 Prozent steigen kann. Doch auch auf diese Aktien sollten Anleger jetzt ein Auge haben:

Übrigens: Seit vergangenem Freitag gibt es den BÖRSE ONLINE Outperformance-Newsletter. Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um auch zu denjenigen zu gehören, die exklusive Börsen-Tipps aus der BÖRSE ONLINE Redaktion erhalten.

Morningstar: Diese Aktien können Anleger jetzt kaufen

Denn auch etwa die Bristol-Myers Squibb-Aktie sieht momentan vielversprechend aus. Der US-amerikanische Konzern identifiziert, entwickelt und vertreibt Medikamente für die Indikationen Krebs, Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes, Hepatitis B, HIV/AIDS, Arthritis sowie psychiatrische Erkrankungen. Dabei konnte die Aktie vor wenigen Wochen die 200-Tage-Linie überwinden und testete sie erfolgreich. Weil sich jetzt ein Goldendes Kreuz im Chart bildet (die 50-Tage-Linie schneidet dabei die 200-Tage-Linie von unten nach oben), ergibt dies ein starkes Kaufsignal für Anleger.

Und auch die abgestürzte Nike-Aktie wird wieder spannend. Aktuell ist sie auf dem Weg zur 200-Tage-Linie. Sollte die Sportartikel-Aktie die 200-Tage-Linie erfolgreich überwinden und als Widerstand testen, so können Anleger einsteigen. Bis dahin sollte man noch etwas Vorsicht walten lassen.

Und lesen Sie auch: Bis zu 9,57% Dividendenrendite: Diese Aktien zahlen Riesen-Dividenden im Oktober