Nach dem jüngsten Abverkauf an der Börse fragen sich viele Anleger, bei welchen Aktien jetzt geniale Einstiegschancen winken – oder ob man lieber noch Vorsicht walten lassen sollte. Deutschlands bekanntester Börsen-Experte, Jens Ehrhardt, mit einer spannenden Prognose...

Zu Beginn der vergangenen Woche erschütterte die Börsen weltweit ein hoher Abverkauf. Vor allem bekannte Tech-Werte, darunter auch die Magnificent 7 Aktien wie Nvidia, Alphabet und Co., gerieten unter die Räder.

Einer, der schon zu Beginn des Jahres vor einer Korrektur der M7-Aktien 2024 gewarnt hatte: Deutschlands bekanntester Börsenexperte, Jens Ehrhardt. „Wenn alles so konzentriert ist und die Anleger in nur so wenigen Aktien investiert sind – das gab es bisher eigentlich nur zweimal: Im Jahr 2000 und 1929.“, so der Experte im Interview mit dem YouTube-Kanal „Smartes Geld“.

Zwar sei der Abverkauf vor allem technischer Natur gewesen. Er war jedoch „sicherlich auch fundamental begründet, weil diese sieben Aktien mehr als ihre Gewinne gestiegen sind“. Zur gefürchteten KI-Blase meint Ehrhardt: „Ich glaube, dass sie erstmal geplatzt ist“. Sollte man diese Einstiegschancen nun nutzen?

Zu diesen speziellen Aktien rät Jens Ehrhardt jetzt

Wovon Ehrhardt klar abrät, ist es, jetzt Einstiegsgelegenheiten bei den US-Wachstumsaktien zu nutzen. „Die sind für meinen Geschmack zu teuer“, so der Experte. „Da sollte man nun nicht die große Erholung erwarten, das ist eher eine Konsolidierung“. Chancen könnten sich allerdings im weit weniger beachteten Russell 2000 Index ergeben. „Das Beste wäre, wenn die Optimisten recht behalten: Sie sagen, dass der Russell 2000 mit seinen kleinen Aktien, die jetzt zwei Jahre lang abgestraft wurden, wieder auf die Beine kommen“, so Ehrhardt. Der Index bildet die 2000 kleinsten Aktien, gewichtet nach Marktkapitalisierung, des Russell 3000 Index ab. Dieser wiederrum bildet den gesamten US-Aktienmarkt ab.

Die einzige Bedingung sei dafür aber eine gute Konjunktur. „Von daher will ich jetzt nicht den Kopf hinhalten“, meint Ehrhardt scherzend. Dass diese Aktien steigen, wäre „aus technischer Sicht aber denkbar“. Der Grund: „Kleinere Aktien sind oft sehr hoch im Vergleich zu großen Aktien verschuldet. Wenn die Zinsen fallen – und nach meiner Sicht werden sie drastisch fallen müssen – dann haben diese Aktien eine ziemliche Entlastung bei ihren Schuldzinsen und die Gewinne können von der Seite steigen“. Es gebe also auch fundamentale Argumente für ein Comeback dieser Aktien. „Aber grünes Licht möchte ich erst dann geben, wenn keine schlechte US-Konjunktur alles verhagelt und dann große wie kleine Aktien in die Knie gehen“.

Bei welchen Aktien sieht der Börsen-Experte jetzt sonst noch geniale Einstiegschancen? Und was ist seine Vermutung, warum Warren Buffett jüngst fast die Hälfte seiner Apple-Aktien verkauft hat? Das und viele weitere spannende Einschätzungen von Jens Ehrhardt zum aktuellen Marktgeschehen erfahren Sie im neuesten Video von Smartes Geld.

