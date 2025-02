Die Aktie von Alphabet musste nach den letzten Quartalszahlen einen ordentlichen Rücksetzer verkraften. Laut Prognosen und Chartverläufen könnte die Erholung aber umso deutlicher ausfallen.



Die Zahlen für das vierte Quartal 2024 der Google-Muttergesellschaft Alphabet wurden schnell von einer Ziffer für das aktuelle Jahr überschattet. So will der Konzern 2025 etwa 75 Milliarden US-Dollar in Zukunftsprojekte wie Cloud Computing, Künstliche Intelligenz oder das autonome Fahren investieren.

Bei Anlegern sorgte die Ankündigung für Unruhe, immerhin ist der DeepSeek-Schock kaum verdaut. Die KI des chinesischen Start-ups wurde weit kostengünstiger entwickelt als die amerikanische Konkurrenz. Sind so hohe Ausgaben in neue Technologien also überhaupt nötig? An der Börse gab die Aktie nach einem Hoch bei um die 207 US-Dollar Anfang Februar in der Folge fast zehn Prozent auf etwa 187 US-Dollar nach.



Analysten sehen weiter Chancen und zweistelliges Wachstum bei Alphabet

Aber ist der Abverkauf für die Buy&Hold forever-Aktie überhaupt gerechtfertigt? „Abseits von kurzfristigen Debatten sehen wir Alphabet weiterhin gut positioniert, sowohl in Bezug auf die aktuelle Mischung aus Desktop- und mobilen Anwendungen als auch auf die potenzielle zukünftige (…) Computing-Landschaft“, verkündete unter anderem Goldman Sachs.

Citigroup-Analyst Ronald Josey ist ähnlich optimistisch, obwohl er sein Kursziel von 232 auf 229 US-Dollar eindampfte. Laut ihm habe sich das Wachstum von Google Search und YouTube wieder beschleunigt und die Cloud-Nachfrage war durch Kapazitätsbeschränkungen gedämpft worden. Im Schnitt trauen die Experten der Wall Street dem Papier noch ein mittelfristiges Kurswachstum von fast 18 Prozent auf um die 220 US-Dollar zu. In der Spitze werden sogar Upsides in Höhe von 25 Prozent genannt.



Alphabet-Chart könnte Kurssprung ankündigen

Bei der Alphabet-Aktie lohnt sich auch ein Blick auf den Chart. Zum letzten Mal war der Titel im November 2024 ähnlich stark gefallen wie jetzt, erholte sich danach aber deutlich und stieg von etwa 166 US-Dollar auf die besagten 207 US-Dollar an.

Die Nachwirkungen des DeepSeek-Schocks könnte Anlegern also noch eine interessante Einstiegschance bieten. Laut der Citigroup sind schlechte Tage bei der Aktie jetzt Kauftage. Die Aktie von Alphabet finden Sie mit einigen weiteren Buy&Hold forever-Titeln ebenfalls im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE.



