Nach einem stabilen ersten Geschäftsquartal hat der Energiekonzern Siemens Energy seine Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt. So soll der vergleichbare Umsatz im Geschäftsjahr per Ende September 2025 um acht bis zehn Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage detaillierter Zahlen mit.

Die bereinigte operative Marge erwartet das Management bei drei bis fünf Prozent. Vor allem die Geschäfte mit Netz- und Gastechnik sollen dazu beitragen.



Siemens Energy steigert Umsatz und Gewinn

Im ersten Quartal (per Ende Dezember) profitierte Siemens Energy von anhaltend guten Geschäften und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich von 7,65 Milliarden auf 8,9 Milliarden Euro (16 Prozent). Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) legte von 208 auf 481 Millionen Euro zu.

Den größten Ergebnisbeitrag leistete das Gasgeschäft, gefolgt von der Netztechnik. Das Ergebnis nach Steuern sank zwar von 1,6 Milliarden auf 252 Millionen Euro, allerdings hatte Siemens Energy im Vorjahresquartal vom Verkauf von Anteilen seines indischen Energiegeschäfts an die ehemalige Konzernmutter Siemens profitiert.



Greift die Siemens Energy-Aktie wieder nach Rekorden?

An der Börse ist die Wirkung der Zahlen noch uneindeutig. Bei Tradegate stieg die Aktie von Siemens Energy zunächst leicht an, fiel in der Folge aber um einen Prozentpunkt auf 56,50 Euro zurück. Bis zum Rekord bei über 60 Euro, der Ende Januar erreicht wurde, ist es zwar noch ein Stück, nach einem kürzlichen Absturz durch den DeepSeek-Crash konnte sich das Papier aber auch eindrucksvoll zurückmelden. Dass sich ein ähnliches Muster wieder zeigt, ist nicht ausgeschlossen. Die aktuelle Kursschwäche könnte so zur Kaufgelegenheit werden.



