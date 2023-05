Nach den Ereignissen des Wochenendes explodiert am Montag die Aktie von Borussia Dortmund beflügelt von den Meisterschaftshoffnungen. Doch ist es hier jetzt Zeit noch schnell einzusteigen?

Nachdem RB Leipzig das Match gegen die Bayern von einem 0:1 auf ein 3:1 am Samstagabend drehte, war allen Beteiligten schon fast klar, was passieren würde. Denn nur einen Tag später gewann Borussia Dortmund mit einem sicheren 3:0 gegen Augsburg und schob sich damit am Sonntag, einen Spieltag vor Ende der Saison, wieder auf Tabellenplatz 1.

BVB-Aktie: Kursexplosion nach Meisterschaftshoffnung

Dementsprechend reagierte am Montag auch die Aktie, die beflügelt durch die Hoffnungen nach dem Langersehnten Erfolg kurz nach Börsenstart schon 13 Prozent im Plus bei 5,02 Euro notierte.

Vor allem die Hoffnung auf höhere Werbedeals, das Preisgeld und einen besseren Losplatz in der Champions League ließ es Investoren in den Fingern jucken. Doch wie geht es weiter mit der BVB-Aktie? Und ist der Titel vor dem letzten und alles entscheidenden Spieltag der Bundesliga-Saison einen Blick wert?

Jetzt noch schnell bei BVB-Aktie einsteigen?

Am kommenden Samstag kann der BVB durch einen Sieg beim FSV Mainz die Meisterschaft aus eigener Kraft klarmachen, unabhängig davon was Bayern im Spiel gegen Köln macht. Schaut man auf die Wettquoten, so ist zu 80–90 Prozent sicher, dass der BVB Meister wird.

Geht man von effizienten Märkten aus, so ist dies also schon mit der Kursbewegung am Montag eingepreist worden. Allerdings könnte die Aktie aus den folgenden Gründen noch weiteres Potenzial haben:

BVB-Aktie: Kursziel 6,30 Euro

Denn tatsächlich ist bei effizienten Märkten davon auszugehen, dass die Borussia Dortmund-Aktie kaum mehr steigen wird, allerdings könnte der Titel am nächsten Montag nach einer Meisterschaft von Fans getrieben nochmal deutlich zulegen.

Dazu kommen einige andere Kurstreiber, die sich bald realisieren könnten. So steht der Verkauf einiger Spieler im dreistelligen Millionenbereich im Raum, wie etwa der sicher über 100 Millionen Euro schwere Deal wegen Jude Bellingham und Real Madrid. Aber auch der neue TV-Deal zwischen Investoren und der Bundesliga, der eine Menge Geld in die Kassen spülen könnte, dürfte den BVB-Aktienkurs antreiben.

Und nicht zuletzt könnte die Übernahme von Manchester United zu einem Betrag im Bereich der sechs Milliarden oder mehr zu einer allgemeinen Aufwertung in der gesamten Branche führen. Somit sind die Höchstände von 6,30 Euro und mehr aus dem Jahr 2021 durchaus wieder realistisch.

