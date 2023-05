Die faszinierende Kennzahl PEG verrät, ob eine Aktie unterbewertet ist und ob sie ein großes Wachstumspotenzial hat. Wir haben alle Aktien des DAX auf die PEG-Ratio überprüft und 10 Aktien wie Commerzbank, Rheinmetall, Adidas oder auch Daimler Truck als Wachstumsraketen ausgemacht. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

PEG-Ratio: 10 unterbewertete DAX-Aktien

PEG

Die obige Tabelle ist nach der PEG-Kennzahl für 2024 geordnet. Anleger sehen, dass Covestro die wachstumsstärkste Aktie im DAX ist. Aber was bedeutet diese Kennzahl eigentlich?

Das Price Earnings to Growth (kurz PEG) bezieht die zukünftigen Gewinne eines Unternehmens in Verhältnis zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Damit gilt die PEG-Ratio als Ergänzung zum KGV. Im Grunde setzt diese Kennzahl das Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Verhältnis zum Gewinnwachstum. So erhalten Anleger eine noch bessere Einschätzung darüber, ob eine Aktie wirklich günstig ist. Alle Aktien, die ein PEG von unter 1 haben, sind damit deutlich unterbewertet und haben in der Theorie ein Riesen-Kurspotenzial.

Beispielsweise sehen Anleger in der Tabelle, dass Covestro zwar mit 12,8 ein höheres KGV als etwa HeidelbergCement (7,5) hat. Doch die PEG-Ratio ist mit 0,14 deutlich niedriger als 0,67 bei HeidelbergCement. Bedeutet: Obwohl HeidelbergCement jetzt gerade vom KGV her günstiger ist, wird sich dies in Zukunft höchstwahrscheinlich umkehren, weil Covestro deutlich mehr wachsen wird. Denn das erwartete höhere Gewinnwachstum sorgt dafür, dass die PEG-Ratio deutlich niedriger ist. Wenn die Prognosen der Analysten bei Bloomberg stimmen. Doch welche DAX-Aktien werden dann jetzt richtig interessant?

Unterbewertete DAX-Aktien mit riesigem Wachstumspotenzial

Neben Covestro weist auch die Commerzbank mit einem Wert von 0,16 ein sehr niedriges PEG für 2024 auf. Und bei der PEG-Kennzahl gilt: Eine Ratio von unter 1 bedeutet eine Unterbewertung, ein Wert um 1 herum einen fairen Wert und darüber wird es dann teurer.

Danach folgen mit Continental (0,35) und Siemens Energy (0,40) zwei Konzerne, die ganz unterschiedliche Vorraussetzungen haben. Denn das KGV bei Continental liegt lediglich bei 7,2 und das von Siemens Energy bei 24,3. Bedeutet: Siemens Energy dürfte trotz einem etwas höheren PEG deutlich stärker wachsen als Continental. Und auch Rheinmetall dürfte weiter deutlich zulegen. Das jedenfalls suggeriert das PEG von 0,58.

Allerdings können Anleger auch einen Blick auf Adidas, Munich Re, Daimler Truck und Hannover Rück werfen. Denn auch wenn diese PEGs etwas höher aussehen, so zeigen sie dennoch alle eine Unterbewertung an. Denn bei PEG-Ratios von um 1 können Anleger weiterhin zugreifen. Denn dies bedeutet, dass die Aktien vom KGV her, im Vergleich zum zukünftigen Wachstum, immer noch sehr günstig sind. So können Anleger sich die Liste mit den 10 unterbewerteten und wachstumsstarken DAX-Aktien als Anregung für ihr Depot nehmen.

