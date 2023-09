Unternehmensprofil

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ist eines der führenden Unternehmen im internationalen Profifußballgeschäft. Neben der Lizenzspielermannschaft des BVB 09, die seit Jahren in der Ersten Bundesliga spielt, ist die Gesellschaft auch für das Management der Amateurmannschaft sowie der A-Jugend verantwortlich. Die Gesellschaft nutzt dabei mit dem Profifußball verbundene Einnahmepotenziale wie etwa das Betreiben des Dortmunder Stadions oder die Nutzung der Marke "Borussia Dortmund" im Bereich Merchandising wie auch die Vermarktung von Fernsehrechten, Erlöse aus Werbung und aus Spielertransfers. Neben dem Kerngeschäft Profifußball engagiert sich Borussia Dortmund in sportnahen Geschäftsfeldern, die neben dem Stadionbetrieb ein Reisebüro und ein Rehabilitationszentrum umfassen.

Offizielle Webseite: www.bvb.de