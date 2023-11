Könnte der Biotech-Markt bis zum Jahresende etwa nochmal richtig durchstarten? Die Investorin Cathie Wood hat diesen Monat schon auffällig viele Aktien der Branche gekauft

Jeder Investor kennt Cathie Wood. Die Investorin verwaltet mit ihrer Firma Ark Invest mehrere aktiv gemanagte ETFs und konzentriert sich dabei vor allem auf Wachstumswerte der Tech-Branche. Sie und ihr Team sind Experten darin, wenn es darum geht, die Unternehmen schon heute herauszupicken, die morgen die Welt verändern könnten. Das brachte der Investorin schon hohe Renditen ein: So konnte ihr Flaggschiff-ETF, der Ark Innovation, zwischen dem Tiefpunkt der Corona-Krise im März 2020 bis zum Höhepunkt im Februar 2021 über 350 Prozent zulegen. Allerdings: Genauso schnell ging es auch wieder bergab.

Seit dem Hoch verlor der ETF bis Anfang 2023 rund 80 Prozent. Doch durch den Hype um künstliche Intelligenz und hoffnungsvollere Anleger konnte sie dieses Jahr wieder durchstarten – und bekam dadurch auch wieder mehr Aufmerksamkeit der Anleger. Die verfolgen gebannt, auf welche Aktien die Investorin setzt. Ein aktueller Blick auf ihre Trades zeigt: Im November ging die Investorin schon wieder auf Einkaufstour. Auffällig dabei: Sie scheint es vor allem auf Biotech-Unternehmen abgesehen zu haben.

Für diese zwei Biotech-Unternehmen ist Cathie Wood super bullisch

Cathie Wood scheint im Biotech-Rausch. Denn obwohl der November gerade erst angefangen hat, hat sie bereits mehrfach bei Aktien dieser Branche zugeschlagen. So kaufte sie bereits zweimal Aktien von Intellia Therapeutics sowohl für ihren Ark Innovation als auch den Ark Genomic Revolution ETF. Insgesamt kaufte sie diesen Monat bereits 27.944 Aktien. Dabei handelt es sich um ein US-Unternehmen, das sich auf die Bearbeitung von Genomen konzentriert. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 2,55 Milliarden Dollar und die Aktie liegt seit Jahresanfang 18 Prozent im Minus. Ein Blick auf die Datenbank von Bloomberg zeigt jedoch, dass noch weitere Experten neben Wood optimistisch scheinen. Die deutliche Mehrheit rät zum Kaufen und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 78 Dollar, was ein derzeitiges Aufwärtspotenzial von über 180 Prozent verspricht. Im Oktober wurde außerdem bekannt, dass die Aufsichtsbehörde FDA Intellia den Antrag auf die Fortsetzung der klinischen Phase 3 Studie für den Kandidaten NTLA-2001 genehmigte. Dieser hat das Ziel, tödliche Proteinstörungen der Leber zu behandeln, der Versuch könnte noch dieses Jahr beginnen. Ein Investment könnte sich also lohnen, ist jedoch auch mit hohem Risiko verbunden.

Mehrfach schlug Cathie Wood außerdem bei Crispr Therapeutics zu, ebenfalls für den Ark Innovation und den Ark Genomic Revolution ETF. Hier waren es sogar 151.863 Aktien. 2020 gewannen Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier den Nobelpreis für Chemie. Ihre Gentechnik "Crispr/Cas9" revolutionierte die Biotech-Branche. Sie ermöglicht den gezielten Zugriff auf einzelne Gene -und deren Manipulation. So lassen sich etwa Erbkrankheiten heilen und theoretisch Designerbabys herstellen. 2025 sollen DNA-Tests so billig sein, dass weltweit über eine Milliarde menschlicher Genome sequenziert sind. Laut "Global Newswire" soll der Markt für Biotechnologien bis 2029 jedes Jahr um 15,5 Prozent wachsen. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn schon 25 Prozent im Plus und die Experten von Bloomberg sehen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 88 Dollar eine Kurschance von über 70 Prozent.

Dem Ark Genomic Revolution ETF fügte sie außerdem fast 209.000 Aktien von Recursion Pharmaceuticals hinzu. Besonders spannend: Auch, wenn Woods Einkäufe häufig kleinere, wachstumsstarke Unternehmen umfassen, findet sich bei ihrem Biotech-Rausch im November auch ein prominenter Wert: Moderna. Wood kauft über 83.000 Aktien der Biotech-Firma für den Ark Genomic Revolution ETF. Der Wert nimmt die 23. größte Position von 41 im ETF ein.

Lesen Sie auch: Diese Aktie ist der Lionel Messi der Künstlichen Intelligenz sagen Analysten