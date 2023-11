Eine Aktie so gut wie der Fußball-Weltmeister Lionel Messi? Das sehen zumindest die Analysten von Wedbush in dieser KI-Aktie, die zusätzlich noch 32 Prozent Kurspotenzial haben soll.

Die Aktien von Palantir sind in der vergangenen Handelswoche um 22,1 Prozent nach oben geschossen. Doch trotzdem sehen die Analysten von Wedbush noch eine große Menge an Potenzial in der Aktie:

Der Lionel Messi der Künstlichen Intelligenz

So sprachen die Marktbeobachter von Wedbush unter der Leitung von Dan Ives von Palantir als den Lionel Messi des KI-Marktes. Das liegt vordergründig an den Quartalszahlen des Unternehmens in der letzten Woche, mit dem der Software-Konzern alle Erwartungen hatte übertreffen können. (Lesen Sie dazu mehr in diesem Artikel).

Nun meldeten sich aber auch die Experten von Wedbush zu Wort und schrieben in Ihrer Studie:

„Das Unternehmen ist nach wie vor gut positioniert, um bis zum Jahresende 2024 vom starken Rückenwind der kommerziellen und staatlichen Ausgaben zu profitieren. Palantir wird einen bedeutenden Anteil an dem globalen KI-Markt erhalten, da Unternehmen und Regierungen versuchen, die Effizienz zu verbessern und gleichzeitig komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren.“

Dementsprechend beließen die Experten auch ihr Kursziel bei 25 US-Dollar und ihr Rating auf Outperform. Dies bedeutet ein Kurspotenzial von 32 Prozent. Doch ist diese KI-Aktie mit einem KGV von 77 wirklich ein Kauf?

Lohnt sich jetzt der Einstieg bei dieser KI-Aktie?

Tatsächlich könnte hier ein Einstieg trotz der hohen Bewertung sich als langfristig klug erweisen, denn das Wachstum des Konzerns ist weiterhin sehr stark. Hinzu kommt noch die erfolgreiche Lobbyarbeit der vergangenen Jahre, die hoch dotierte Regierungsaufträge auch in Zukunft ermöglichen sollte.

Demnach können chancenorientierte Anleger hier einen Kauf wagen, auch wenn die WallStreet bei dem Titel ein aktuelles Kurspotenzial von -20 Prozent sieht. Wer sich aber mit dem Unternehmen und der Angst vor Verlusten unwohl fühlt, der sollte besser die Finger von dem Papier lassen.

Übrigens: Börse Online empfiehlt den Titel aktuell ebenfalls zum Kauf. Kursziel: 23 US-Dollar.

Mehr zur Aktie von Palantir erfahren Sie hier.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.