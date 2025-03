Die Investorin Cathie Wood kann einfach nicht aufhören, im Februar diese weltbekannte Aktie zu kaufen. Das Besondere: Sie zählt auch zu den Lieblingsaktien von Milliardär Bill Gates. Sind die beiden Investoren hier etwas Großem auf der Spur?

Wenn sowohl Cathie Wood (69) als auch Bill Gates (69) auf dieselbe Aktie setzen, dann hat das Gewicht. Wood und ihre Investmentfirma ARK Invest fokussieren sich vor allem auf disruptive Innovationen. Sie investieren in Unternehmen, die oft noch am Anfang stehen, aber enormes Potenzial für die Zukunft bieten.

Bill Gates hingegen steuert die Investments mutmaßlich zwar nicht selbst, doch sein Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet das Vermögen seiner Stiftung – der größten privaten Stiftung der Welt. Dieses Geld soll wohlüberlegt investiert werden.

Seit Anfang des Jahres kauft Cathie Wood immer wieder eine der größten Aktienpositionen des Gates-Stiftungsfonds, schlägt vor allem im Februar immer wieder zu. Haben die beiden eine Chance entdeckt, die andere Anleger übersehen?

Cathie Wood kann nicht aufhören, diese Bill-Gates-Aktie zu kaufen – sollten Sie jetzt auch?

Es geht um die Aktie von Deere & Co. Der US-Konzern ist ein weltweit führender Hersteller von Landmaschinen wie Traktoren und Mähdreschern.

Wood begann bereits am 21. Januar, über ihre aktiv gemanagten ETFs Aktien des Unternehmens zu erwerben – und kaufte im Februar weiter zu. Zuletzt erwarb sie am 24. Februar über 10.000 Aktien für ihren Flaggschiff-ETF, den ARK Innovation ETF und schlug am 27. Februar erneut zu. Insgesamt hält sie nun über 100.000 Aktien des Unternehmens.

Bill Gates wiederum hält über seinen Stiftungstrust sogar 3,5 Millionen Aktien von Deere & Co. und besitzt die Position bereits seit dem dritten Quartal 2021. Damit ist sie die sechstgrößte Beteiligung seines Fonds.

Doch warum setzen diese beiden Investoren – die ansonsten eher gegensätzliche Anlagestrategien verfolgen – auf dasselbe 130 Milliarden-schwere Unternehmen?

Sollten Anleger Cathie Wood und Bill Gates folgen und diese Aktie kaufen?

Es gibt gute Gründe, warum sowohl Wood als auch Gates von Deere & Company überzeugt sind:

Bill Gates dürfte die Aktie als langfristig wertstabil betrachten. Die Landwirtschaft ist essenziell für die globale Ernährungssicherheit und deckt Grundbedürfnisse ab. Ohne sie wäre das Überleben der Menschheit kaum vorstellbar. Gates gilt als einer der größten privaten Ackerlandbesitzer in den USA und fördert über seine Stiftung Agrarprojekte, insbesondere in Afrika, um die Produktivität zu steigern.

Cathie Wood hingegen sieht vermutlich das Innovationspotenzial des Unternehmens. Deere & Co. präsentierte erst im Januar auf der Consumer Electronics Show mehrere autonome Maschinen und Technologien. Ziel ist es, die Produktivität in Landwirtschaft, Bauwesen und Landschaftspflege zu steigern. Laut Deere & Company leiden fast eine Milliarde Menschen an Hunger – während die Weltbevölkerung stetig wächst. Effizientere und automatisierte Landwirtschaft könnte helfen, diese Herausforderung zu bewältigen.

Die Aktie von Deere & Company hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt: Seit Jahresanfang liegt sie über 13 Prozent im Plus. Auf Fünfjahressicht beträgt das Plus sogar über 230 Prozent.

Allerdings enttäuschten die Q1-Zahlen für 2025, die Mitte Februar veröffentlicht wurden: Der Nettogewinn sank um 50 Prozent, der Umsatz ging um 30 Prozent zurück und Analystenschätzungen wurden verfehlt.

Dennoch hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest und erwartet für das Geschäftsjahr einen Nettogewinn zwischen fünf und 5,5 Milliarden US-Dollar. Auch eine Dividende wird gezahlt, die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 1,2 Prozent.

Gleich viele Analysten raten derzeit zum Halten oder Kaufen der Aktie – ein klares Verkaufssignal gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 494 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von nur drei Prozent entspricht. JP Morgan bleibt zwar bei einer Halteempfehlung, hat das Kursziel aber kürzlich von 500 auf 535 US-Dollar angehoben – ein Potenzial von über zehn Prozent.





Fazit Deere & Company ist sowohl für langfristige als auch innovationsgetriebene Anleger interessant. Während Bill Gates die Stabilität und Bedeutung des Agrarsektors schätzt, sieht Cathie Wood Wachstumspotenzial durch neue Technologien. Die jüngsten Kursrückgänge könnten für Anleger eine Chance sein – doch die schwachen Quartalszahlen mahnen zur Vorsicht.

Lesen Sie auch: Warnsignal? Milliardär Warren Buffett verrät. überraschend, warum auf einmal viel Bargeld hortet

Oder: 14,77% Dividendenrendite im März: Mit diesen Aktien starten Anleger jetzt die Dividenden-Saison