Zu schön, um wahr zu sein? Cathie Wood schlägt seit Jahresanfang immer und immer wieder bei dieser bekannten Tech-Aktie zu. Aus gutem Grund: Sie sieht bis zu 2000 Prozent Kurschance – hat sie recht?

Cathie Wood ist eine der bekanntesten Investorinnen der Wall Street. Vor allem polarisiert sie mit ihren Investments: Denn Wood und ihr Team von Ark Invest setzen auf wachstumsstarke, innovative Werte.

Die bergen natürlich hohe Kurschancen – aber auch ein hohes Risiko. So konnte Wood mit ihren aktiv gemanagten ETFs bereits hohe Gewinne einfahren, musste jedoch auch herbe Verluste einstecken. Doch so oder so: Wenn ein Investmenthaus Ahnung von Tech-Aktien und deren Potenzial hat, dann ist es Cathie Woods Ark Invest. Denn Wood und ihr Team recherchieren wie fast kein anderer akribisch zu den Wachstumswerten, teilen ihre Analysen mit der Öffentlichkeit und konentrieren sich heute schon auf die Unternehmen, die morgen die Welt verändern sollen.

Und ein Blick auf ihre Trades zeigt: Sie schlug dieses Jahr bereits mehrfach bei einer bekannten Tech-Aktie zu. Das Besondere: Sie sieht Kurschancen von bis zu 2000 Prozent. Hat sie recht?

Bis zu 2000% Kurschance bei dieser Aktie laut Cathie Wood – das steckt dahinter

Dabei handelt es sich um das Tech-Unternehmen Roku. Gleich in mehreren ETFs von Cathie Wood ist das Unternehmen vertreten: Es findet sich sowohl im Ark Innovation ETF, im Next Generation Internet ETF als auch im Fintech ETF. Für ihren Flaggschiff ETF, den Ark Innovation ETF, schlug sie seit Jahresanfang bereits fünfmal zu und kaufte über 1,7 Millionen Aktien.

Roku hat eine geniale Geschäftsidee. Denn das Unternehmen muss sich um die zunehmende Streaming-Konkurrenz von Netflix, Disney und Co. keine Sorgen machen – es profitiert sogar davon. Denn Roku bündelt all die unterschiedlichen Streaming-Services übersichtlich auf einer Plattform. So muss man bei dem immer größer werdenden Angebot nicht erst alle Dienste durchsuchen, wenn man nach einem Film oder einer Serie sucht. Roku bietet mittlerweile auch Videospiele an sowie Hardwaregeräte wie Smart TVs oder Streaming-Sticks.

Cathie Wood scheint überzeugt: In einer Notiz von 2022 steckte Ark Invest das Bullen-Kursziel bis zum Jahr 2026 bei 1.493 US-Dollar – das entspricht derzeit einer Kurschance von über 2000 Prozent. Das Basis-Szenario liegt bei 605 US-Dollar, eine Kurschance von über 800 Prozent. Und selbst im Bären-Szenario winken mit 100 US-Dollar aktuell Kurschancen von über 50 Prozent. Allerdings: Die Aktie wurde seit Jahresanfang stark abgestraft, liegt rund 30 Prozent im Minus. Ist dieses hohe Kursziel bis 2026 also gerechtfertigt?

Roku-Aktie – so viel ist laut Analysten-Konsens drin

Ohne Frage: Roku verfügt über ein geniales Geschäftsmodell und bewegt sich in einem Wachstumsmarkt. Laut Grand View Research soll der weltweite Video Streaming Markt bis 2030 jedes Jahr um rund 21,5 Prozent wachsen. Und wie „The Motley Fool“ berichtete, liegt Rokus Marktanteil laut „Pixalate“ für vernetzte TV-Geräte bei 51 Prozent. Die Aktie konnte vor allem während der Corona-Pandemie stark profitieren, legte seit dem IPO im Jahr 2017 bei 14 Dollar in der Spitze auf 479,5 US-Dollar im Juli 2021 zu. Seitdem ging es allerdings deutlich bergab. Erst 2023 konnte sich die Aktie dann um über 100 Prozent erholen, ehe sie nun erneut einknickte.

Eine Herausforderung für das Unternehmen bleibt die fehlende Profitabilität. Zwar schaffte es Roku, 2021 unter dem Strich profitabel zu sein, seitdem schreibt das Unternehmen allerdings wieder Verluste. 2023 lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei -1,55 US-Dollar und auf für das laufende Geschäftsjahr wird ein Minus erwartet. Außerdem bezeichnete Roku die Erholung des Werbemarkts im vierten Quartal 2023 als „ungleichmäßig“ und das ist nun mal ein wichtiger Faktor für das Unternehmen.

Immerhin der Umsatz konnte sich 2023 zweistellig steigern und soll dies auch im laufenden Geschäftsjahr. Auch die starke Konkurrenz wie etwa Amazon mit seinen Fire Geräten ist nicht zu unterschätzen.

Elf Analysten der Bloomberg-Datenbank raten derzeit zum Kauf der Aktie, 17 zum Halten und vier zum Verkaufen. Mit 84 US-Dollar sehen sie im Schnitt Kurschancen von über 30 Prozent. Eines der höchsten Kursziele sehen die Analysten von Wedbush mit 120 US-Dollar.

Ohne Frage wirken Woods Kursziele als äußerst ambitioniert – wenngleich sie diese bis 2026 setzt. Die Roku-Aktie birgt mit einem Beta von 1,79 ein hohes Risiko. Dennoch handelt es sich um ein spannendes Unternehmen in einem aussichtsreichen Wachstumsmarkt. Dass es Roku schafft, die derzeitigen Verluste wieder auszugleichen, ist nicht unwahrscheinlich. Auch BÖRSE ONLINE bleibt optimistisch und steckt das Kursziel bei 110 Euro.

