Dieser Disney-Investor war in letzter Zeit vor allem für seine Streitigkeiten mit dem Mäusekonzern in den Medien. Dabei investiert der Milliardär mit seinem Hedgefonds noch in ganz andere Aktien.

Im Jahr 2005 gründete der heutige Milliardär Nelson Peltz mit zwei Partnern den Hedgefonds Trian Fund Management. Dabei tritt Peltz als aktivistischer Investor auf, der nicht einfach in Aktien von Unternehmen Geld steckt, sondern auch versucht, aktiv auf das Geschäftsmodell der Firmen Einfluss zu nehmen. Zumeist versucht Peltz so zum Beispiel Positionen im Aufsichtsrat einzunehmen. Dass dieses Vorgehen nicht immer auf Gegenliebe stößt, zeigte sich in letzter Zeit bei Disney. Schon seit einiger Zeit kritisiert Peltz die Unternehmensführung um Bob Iger und versucht einen Sitz im Verwaltungsrat zu bekommen – bisher ohne Erfolg. Zuletzt sah sich Disney sogar dazu genötigt, einen Brief an die Aktionäre zu schreiben. Mit der impliziten Aufforderung, bei der Wahl unter anderem nicht für Peltz zu votieren.

Dabei hängen Disney und Peltz nicht nur wegen des Streits eng zusammen. Über 40 Prozent des Portfolios seines Trian Fund-Hedgefonds machen Aktien des Mäusekonzerns aus. Insgesamt besitzen Peltz und seine Partner über 32 Millionen Aktien des Unternehmens in einem Wert von fast drei Milliarden US-Dollar. Aber Disney ist nicht nur Peltz und Peltz nicht nur Disney. In seinem Hedgefonds stecken noch weitere Werte.

Nicht nur Disney im Portfolio

In insgesamt acht weitere Aktien ist der Hedgefonds neben Disney investiert. Konkret sind drin:

- Janus Henderson Group

- Ferguson

- Wendys

- Invesco

- General Electric

- Allstate Corp

- GE HealthCare Technologies

- Sysco Corp.

Den größten Anteil am Portfolio neben Disney nehmen dabei mit 13,71 Prozent die Aktien von Janus Henderson ein. Im letzten Quartal 2023 war das laut Berichten an die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC auch eine der Aktien, bei der es keine neuen Zu- und Verkäufe gab. Ganz im Gegenteil zu Ferguson, Wendys und Allstate, bei denen teils Aktien in Millionenhöhe abgestoßen wurden. Auch bei Disney wurden übrigens um die 500.000 Aktien abgestoßen. Der Konzern gibt im Portfolio von Trian Fund Management aber dennoch den Ton an.

