Die legendäre Investorin scheint es diesen Monat auf ein Unternehmen besonders abgesehen zu haben: Bei diesem Biotech-Unternehmen schlug sie schon dreimal zu

Cathie Wood genießt einen legendären Ruf an der Wall Street. Ihre Firma ARK Invest ist bekannt für die Verwaltung von aktiv gemanagten ETFs, die sich hauptsächlich auf hochinnovative und schnell wachsende Technologiebranchen konzentrieren. Diese Strategie ermöglichte es ihr, in bestimmten Marktphasen beeindruckende Gewinne zu erzielen. Allerdings musste sie auch rasante Einbrüche in der Wertentwicklung ihrer ETFs hinnehmen.

Insbesondere ihr Vorzeige-ETF, der ARK Innovation ETF, verzeichnete von dem Tiefpunkt während der Corona-Krise im März 2020 bis zum Höhepunkt im Februar 2021 einen erstaunlichen Anstieg von mehr als 350 Prozent. Jedoch erlebte dieser ETF von diesem Zeitpunkt bis Anfang 2023 auch einen drastischen Rückgang von über 80 Prozent seines Wertes. Die Wende kam im Jahr 2023, das von Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz geprägt war; der ETF erholte sich und liegt seit Jahresanfang wieder 14 Prozent im Plus. Dies führte dazu, dass das Marktinteresse erneut erwachte, und viele beobachten gespannt, auf welche aufstrebenden Technologieaktien sie sich als Nächstes konzentriert.

Bei diesem Biotech-Unternehmen schlug Wood im Oktober schon drei Mal zu

Und ein Blick auf den Flaggschiff ETF Ark Innovation zeigt: An einem Biotech-Unternehmen scheint sie derzeit besonders interessiert zu sein, denn hier kaufte sie im Oktober gleich achtmal. Es handelt sich um das Unternehmen Verve Therapeutics, von dem Cathie Wood mehrere Millionen Aktien besitzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf ein wichtiges Problem: Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie gelten weltweit als die häufigste Todesursache. Allein in den USA gibt es laut Verve jedes Jahr 800.000 Herzinfarkte. Verve will diesen Krankheiten mit der Entwicklung entsprechender Medikamente zur Genbearbeitung entgegentreten.

Verve Therapeutics hat eine Marktkapitalisierung von etwa 577 Millionen Dollar und ist noch nicht profitabel. Das Unternehmen schrieb 2022 einen Verlust je Aktie von 2,91 Dollar, 2023 könnten es laut Analysten 3,54 Dollar sein. Dafür könnte der Umsatz dieses Jahr deutlich um fast 200 Prozent auf 5,7 Millionen Dollar steigen, 2024 könnten laut Analysten 17,4 Millionen Dollar winken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 46,11 Dollar, was einer Kurschance von über 400 Prozent entspricht. Allerdings: Die Aktie liegt seit Jahresanfang auch 50 Prozent im Minus. Bei Verve handelt es sich wohl um eine typische Cathie Wood Aktie: Sie ist noch hochriskant und das Unternehmen ist unter dem Strich auch noch nicht profitabel. Ein Kauf der Aktie sollte also allenfalls mit "Spielgeld" erfolgen, nicht als große Investition.

