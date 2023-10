Die beiden Aktien von Allianz und BASF bekommen von den Analysten bei Morningstar, Morgan Stanley, JP Morgan und Co gute neue Kursziele. Sind dafür die Riesen-Dividenden und Super-KGVs verantwortlich?

Die Allianz-Aktie weist momentan eine Dividendenrendite von 5,94 Prozent für 2024 und ein KGV von 8,5 auf. Und bei der BASF-Aktie beträgt das KGV für 2024 9,6 und die Dividendenrendite 7,87 Prozent. Sind diese gute Werte ursächlich dafür, dass die Allianz und BASF jetzt so gute Kursziele von den Analysten bekommen? Und wie hoch geht es hinaus?

BASF-Aktie mit hohem Kursziel der Deutschen Bank

Im Chart sieht die BASF-Aktie weiter schwach aus, auch wenn sich jetzt ein leichter Boden ankündigen könnte. Bevor Anleger einsteigen, sollte aber mindestens die 50-Tage-Linie gebrochen werden und ein neues höheres Hoch in den Chart gestanzt werden.

Die Deutsche Bank jedenfalls traut der BASF-Aktie das zu. Die Bank rät nämlich zum Kauf des Chemie-Konzerns mit einem Kursziel von 56 Euro. Aktuell bedeutet dies ein Potenzial von 35 Prozent.

Dahingegen rät Morgan Stanley aktuell zum Halten mit einem Kursziel von 43 Euro. Dieses befindet sich also eigentlich beim aktuellen Kurs. Dahingegen rät JP Morgan weiter zum Kauf von BASF. Zwar dürfte das dritte Quartal in der Chemie-Branche nochmal schwierig ausgefallen sein, schreibt Chetan Udeshi von JP Morgan. Weil aber der Lagerbestandsabbau der Kunden der Chemie-Branche in den letzten Quartalen sehr heftig gewesen sei und jetzt kurz vor dem Ende stehen dürfte, hält Udeshi auch dank der sehr attraktiven Bewertung des Sektors an seiner Kaufempfehlung für BASF fest. Spannend wird es dann am 31. Oktober, wenn BASF die nächsten Quartalszahlen bekannt gibt. Anleger schauen sich das Zahlenwerk dann ganz genau an.

Allianz-Aktie mit Kaufempfehlungen von Morningstar, JP Morgan und Morgan Stanley

Tatsächlich ist die Allianz-Aktie gut durch die ruppigen letzten Tage an der Börse gekommen. Wie erwartet korrigierte die Versicherungs-Aktie bis auf die 200-Tage-Linie (grün), fand dort dann gute Unterstützung und hält den Aufwärtstrend.

Auch die Analysten sind weiter positiv gestimmt. So rät Morningstar zum Kauf der Allianz mit einem Kursziel von 250 Euro, während JP Morgan das Kursziel für die Allianz-Aktie sogar auf 270 Euro hochsetzt. Analyst Kamran Hossain schrieb zwar, dass er seine Erwartungen an den Gewinn für das letzte Quartal etwas gesenkt habe, der Gewinn aber immer noch hoch ausfallen solle. Zudem erwartet er ein weiters Aktienrückkaufprogramm.

Und auch Morgan Stanley rät zum Kauf der Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 249 Euro. Somit sieht es bei der Versicherung also weiter gut aus und Anleger können weiter zukaufen, solange das Papier über der 200-Tage-Linie bleibt. Spannend wird es dann bei den Quartalszahlen der Allianz am 11.November.

