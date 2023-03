Nach langem Hin und Her scheint Cathie Wood in das Lager der Käufer gewechselt zu sein und kauft nun massiv Aktien nach. Diese Titel hat sich die Fondsmanagerin neu ins Depot geholt.

In den ersten Monaten des neuen Jahres schien Cathie Wood mit Kauf- und Verkaufsordern nur so um sich zu werfen, aktiv zu traden und dem aktuellen Trend zu folgen. Doch nun führte die Fondsmanager eine massive Kaufwelle bei verschiedenen Aktien durch und wechselte ins Lager der Bullen.

Doch welche Aktien Cathie Wood gekauft hat, dürfte viele Investoren überraschen:

Das sind die neuen Werte in Cathie Woods Portfolio

In den vergangenen sieben Tagen hat Cathie Wood vier Titel in die Portfolios der ARK Fonds gekauft. Dies waren zunächst Papiere von Block im Wert von über vier Millionen US-Dollar. Anschließend kaufte Sie am vergangenen Montag Genius Sports und Teladoc Health für ebenfalls etwas mehr als vier Millionen US-Dollar.

Doch den überraschendsten aller Käufe hat die Fondsmanager erst gestern getätigt. So haben zwei ihrer ARK Fonds Papiere des Software-Riesen Microsoft in Höhe 11,1 Millionen US-Dollar zugekauft.

Übrigens: Finden Sie nach dem Lesen dieses Artikels heraus, ob Sie aktuell beim für Sie besten und günstigsten Anbieter für Aktien und ETFs sind. Im BÖRSE ONLINE Broker-Vergleich

Wird Cathie Wood jetzt konservativer?

Vor allem der letzte Kauf überrascht, da es sich bei Microsoft nicht um einen Hyper-Growth Wert handelt, sondern um ein etabliertes Tech-Unternehmen. Als Reaktion auf die Meldung antwortete vor allem die amerikanische Presse mit leichtem Spot und schrieb sinngemäß?: “Wenn Cathie Wood Microsoft kauft, ist es wie als ob andere Cash halten”.

Und tatsächlich dürfte sich durch die große Position in dem US-Softwarekonzern das Portfolio der Fondsmanager etwas konservativer und stabiler gestalten. Sollten aber Anleger, die hauptsächlich in Tech investiert sind, dem Beispiel von Cathie Wood folgen?

Konservative Aktien gehören in jedes Portfolio

Auch wenn Microsoft keinesfalls eine sichere Bank ist, sollten Anleger sich doch ausnahmsweise ein Beispiel an Cathie Wood nehmen. Denn eine Diversifikation nicht nur über verschiedene Aktien, sondern auch über verschiedene Risikoklassen, ist das A&O für ein erfolgreiches Portfolio.

Dementsprechend gehören auch konservative Aktien in jedes Depot. Ideen dazu finden Sie in diesem Artikel: Das sind jetzt die besten Value-Aktien – Buy and Hold forever