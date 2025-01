Ist dies eine einmalige Gelegenheit? Die renommierte Investorin Cathie Wood zeigt sich äußerst optimistisch in Bezug auf eine Aktie, die massiv gefallen ist, aber laut Analysten eine Kurschance von bis zu 170 Prozent bietet. Das Potenzial könnte enorm sein.

Die Wall Street beobachtet ihre Investments genau: Cathie Wood (69), Gründerin von ARK Invest, zählt zu den bekanntesten Investoren weltweit. Mit ihren aktiv gemanagten ETFs setzt die 69-Jährige auf disruptive Innovationen – Technologien und Unternehmen, die das Potenzial haben, ganze Branchen zu revolutionieren und die Welt zu verändern.

Dieser Ansatz birgt zwar hohe Risiken und eine beträchtliche Volatilität, doch für Anleger, die nach den potenziellen Gewinnern von morgen suchen, sind Woods Investments oft eine spannende Quelle der Inspiration.

Aktuell hat Wood eine Aktie im Fokus, die nach einem deutlichen Kursverlust nun wieder Kurschancen von bis zu 170 Prozent bieten könnte. Doch was steckt dahinter?

Cathie Woods Favorit: Diese Aktie bietet enormes Potenzial

Ein Blick auf die Top-10-Positionen von Cathie Woods Flaggschiff-ETF, dem ARK Innovation ETF, zeigt die Aktie von CRISPR Therapeutics. Auch im ARK Genomic Revolution ETF gehört sie zu den größten Positionen. Und: Wood schlug erst am 16. Januar wieder zu und kaufte über 100.000 Aktien des Unternehmens.

Das Biotechnologie-Unternehmen wurde 2013 gegründet. Eine der Mitgründerinnen, Emmanuelle Charpentier, erhielt 2020 gemeinsam mit Jennifer A. Doudna den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung der bahnbrechenden Genschere CRISPR/Cas9. Diese Technologie ermöglicht es, DNA gezielt zu schneiden und zu verändern – eine Revolution in der Biomedizin.

CRISPR Therapeutics hat das Potenzial, die Gentherapie grundlegend zu verändern. Mit Casgevy hat das Unternehmen bereits ein zugelassenes Produkt auf dem Markt. Das Medikament, das in Zusammenarbeit mit Vertex Pharmaceuticals entwickelt wurde, behandelt die Blutkrankheiten transfusionsabhängige Beta-Thalassämie und Sichelzellanämie. Es ist in den USA, Großbritannien und Bahrain zugelassen. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere vielversprechende Projekte in der Pipeline.

Chancen und Risiken der Cathie-Wood-Aktie

Trotz des innovativen Ansatzes ist CRISPR Therapeutics derzeit noch nicht profitabel. Auf Sicht von einem Jahr verlor die Aktie rund 40 Prozent, liegt aber seit ihrem Börsengang 2016 mit einem Gesamtplus von 180 Prozent im grünen Bereich.

Analysten sehen nun eine günstige Einstiegschance: Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 66 US-Dollar prognostizieren sie eine mögliche Kurssteigerung von rund 70 Prozent. Besonders optimistisch sind die Analysten von Piper Sandler, die ein Kursziel von 105 US-Dollar ansetzen – das entspricht einer Kurschance von 170 Prozent.

Allerdings bleibt die Aktie riskant: Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen weitere Medikamente erfolgreich zur Marktreife bringen kann. Wer von der Vision überzeugt ist, aber das Risiko einer Einzelinvestition scheut, könnte stattdessen auf ETFs wie den ARK Innovation ETF oder den ARK Genomic Revolution ETF setzen, um das Risiko breiter zu streuen.

Mit CRISPR Therapeutics hat Cathie Wood erneut eine Aktie im Visier, die das Potenzial hat, Innovation und Rendite zu verbinden. Ob sich die optimistischen Prognosen erfüllen, bleibt abzuwarten – doch die Chancen könnten langfristig enorm sein.

